La preocupante ausencia de conversación pública

Jacobo Blanco

Jacobo Blanco

Gijón

Martes, 16 de septiembre 2025, 02:00

Bayrou, primer ministro de Francia que ya se sabía saliente, abría el debate semanas atrás: «El sistema de pensiones es inasumible» en «una Francia al ... borde del abismo». Por esos mismos días, Mertz, el canciller de Alemania, alertaba de las dificultades para mantener el Estado del Bienestar.

Espacios grises

