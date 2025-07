El Buque insignia de Asturias

Comenta Compartir

Quizá, ahora que el verano nos regalará mañanas y tardes al sol, haya llegado el momento de coger la hemeroteca y repasar las promesas que ... el alcalde de Oviedo y sus socios hicieron durante la campaña electoral sobre los accesos del Carlos Tartiere. Todos sabemos cómo funciona la política y que, a la hora de optar a un cargo de semejante relevancia como este, uno tiene que tratar de contentar a propios y a extraños con tal de llegar al poder. Pero el problema no surge cuando un político no cumple los puntos que llevaba en su programa o las declaraciones que hacía para contentar a una masa social, y por lo tanto electoral, tan importante como el oviedismo en la ciudad. Primero porque ya nos hemos acostumbrado a que quienes tratan de dirigir nuestra ciudad o nuestro país, en esto sí que no hay colores, nos mientan sin tener ningún tipo de consecuencia. Y, segundo, porque que alguien que apoyó al ACF no cumpla con el Real Oviedo no debería de sorprendernos.

Sin embargo, ahora que las marcas del club se han revalorizado, recordemos que son propiedad del ayuntamiento y, por lo tanto, en caso de venta ganarán más dinero, que los hosteleros, los comercios, los hoteles, y me atrevería a decir que cualquier sector de la ciudad, se beneficiarán cada quince días desde mediados de agosto a junio 2026 de los cientos de aficionados de Asturias y el resto de España que visitarán la ciudad ¿qué motivos hay para no llevar a cabo una gran inversión que mejore los accesos al estadio y aprovechar el verano para limpiar la fachada y vestir de gala al Carlos Tartiere? Un equipo de Primera, además de una buena plantilla y unos buenos dirigentes, necesita que todos los estamentos de la ciudad y la región le apoyen. Estamos a un par de meses de empezar a vivir una nueva etapa donde el Real Oviedo mejorará la vida de todos los asturianos sin importar de que equipo sean. Porque cuando uno escoge un hotel, pide una cerveza, va a cenar, coge un taxi o compra en una tienda no le pregunta al empleado si es del Real Oviedo al entrar por la puerta. Ser el buque insignia de Asturias tiene como consecuencia hacer de escaparate y de nexo de unión con el resto de ciudades y de pueblos. Ojalá sepan aprovechar esta oportunidad. Ojalá naveguemos juntos en esta nueva era.

Real Oviedo