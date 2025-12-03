El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Búsqueda de Maritrini y su hija: la extracción de agua en la balsa de Ribadesella hace aflorar uno de los dos coches

Pan y circo

Jaime Clemente Hevia

Jaime Clemente Hevia

Oviedo

Miércoles, 3 de diciembre 2025, 12:57

Comenta

Quizá haya llegado el momento de volar algún puente. Personalmente, me quedan muy pocos por los que pueda caminar tranquilo, pero siempre he preferido el ... olor de la dinamita al de los desayunos y las comidas rodeado de personas que, detrás de una sonrisa que solo engañaría a un crío, buscan salir en una foto para que todo el mundo vea sus amistades.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Consternación en el mundo de la cultura por la muerte de José Luis Cienfuegos, director de la Seminci y del Festival de Cine de Gijón durante 16 años
  2. 2 Pillada por un detective: se queda sin la pensión de 2.000 euros de su exmarido tras destaparse que vive con otro
  3. 3

    Los funcionarios ganarán en un año unos 2.000 euros más de media tras la doble subida
  4. 4 Consternación en el mundo de la cultura por la muerte de José Luis Cienfuegos, director de la Seminci y del Festival de Cine de Gijón durante 16 años
  5. 5

    Un esfuerzo titánico: retirar 15.000 metros cúbicos de agua en busca de Maritrini y su bebé en Ribadesella
  6. 6 Herida una mujer al caérsele encima un arco navideño en Gijón
  7. 7 Fallece a los 82 años el hostelero gijonés Pepe Casarreal
  8. 8 Fallece José Antonio Fidalgo, cronista oficial de Colunga
  9. 9 Cien efectivos buscan a Maritrini y su hija en la balsa de Ribadesella
  10. 10 Las tres mejores pizzas de Asturias están en Gijón y Oviedo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Pan y circo