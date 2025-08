Pasado, presente y futuro

Comenta Compartir

Recordaba el Tartiere a esos días grises donde uno podía sentarse donde quería y hartarse de cerveza si lo del césped no le convencía. Eran ... tiempos que ya se habla de ellos en pasado, pero que para mucha gente siguen estando muy presentes. Hay quien está en contra de la nostalgia y quienes la usamos para saber de dónde venimos y no olvidar quienes somos. Porque no somos otra cosa que ese equipo que vagó por el barro, pero que hace años jugó Europa contra el Génova. Aunque de eso no puedo hablar, tan solo escuchar las anécdotas que los mayores me cuentan sobre los italianos.

Digo que era un día de nostalgia porque, desde que se obró el milagro, no había vuelto al lugar donde lo viví. Y parado frente al trozo de hierro desde el que festejé cada gol recordaba a quienes me agarraba cuando parecía que volveríamos a caer, a quienes di mis abrazos más sinceros y con quienes lloré cuando Portillo certificó el ascenso. Era un día para recordar los goles de Carlos en Primera y el gol de Bango en la UEFA. El de Kily contra el Mosconia y saludar a Gabino de Lorenzo. Volver a vivir el cabezazo de Cervero y entonar el Volveremos para seguir tratando de cerrar un círculo que seguirá abierto hasta la primera jornada de liga. Futbolísticamente hablando, me gustaron mucho Brandon y Reina. Me preocupa Hassan porque con el gran rendimiento que está mostrando pronto le aparecerán novias. Sería importante revisar esa cláusula cuanto antes. Aunque el ritmo del partido distó mucho de uno de Primera. Y, siendo objetivo, me disgustó la gestión de los tornos para acceder al campo. El club ha dejado ver que todavía tiene que profesionalizarse en muchos aspectos, porque estar en Primera va mucho más allá de lo que sucede en el césped. Tampoco me gustó que se reutilizaran las equipaciones. La del Deportivo se había usado en un calentamiento y la del Stadium en un partido de liga. Pienso que, a un patrocinador como Adidas, el año de nuestro centenario, hay que exigirle que sus equipos de diseño hagan un trabajo a la altura del momento. Es importante que, igual que se exige al aficionado con la subida del abono, se cuiden y se exijan a todos los que forman parte de la cadena de valor que genera el Real Oviedo.

Real Oviedo