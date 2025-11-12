¿Hacia dónde vamos?

Hay veces que, cuando las cosas se tuercen, uno no sabe muy bien a lo que agarrarse. Es normal que la desesperación y la frustración ... nos puedan hacer perder el norte, pero por eso es importante tener muy claro de dónde venimos y quiénes somos. Porque en algunas ocasiones la única manera de avanzar es preguntándonos cómo hemos sido capaces de llegar hasta aquí y por qué hay algo en nuestro interior que nos impide abandonar ahora, que es cuando más fácil sería hacerlo.

Y al mirar para atrás y ver todo lo que hemos vivido me invade la resignación y la nostalgia. No entiendo cómo podemos habernos pegado un tiro en el pie de semejante calibre. Porque cuando los resultados no fueran buenos, que es lo lógico en un equipo recién ascendido, el apoyo social suele ser la pata que trata de mantener a flote el barco. Esto no quiere decir que la afición del Real Oviedo no esté apoyando a su equipo en estos momentos, pero es evidente que la situación es mucho más tensa de lo que sería si el problema se hubiera generado únicamente por lo deportivo.

Es tal el grado de desilusión y frustración que señalar a los culpables ya me resulta cansino, porque pienso que volver una y otra vez a aquella rueda de prensa es castigarnos a nosotros mismos innecesaria e inmerecidamente. Sin embargo, hay algo a lo que no paro de darle vueltas a la cabeza: ¿Cuánto durará Carrión en el banquillo? Dudo que se coma el turrón sino consigue una victoria contra el Rayo y me cuesta creer que le den la oportunidad de conseguirla frente al Celta. Si la situación no se revierte, que ojalá que sí, y el equipo empieza a descolgarse de los puestos de la salvación ¿Quién asumiría responsabilidades sobre la nefasta gestión deportiva que llevamos sufriendo desde verano y cómo afectaría esto a la relación entre los jugadores? El desgaste por la presión y la tensión con la afición oviedista podría generar fracturas irreconciliables más allá de los que se esconden detrás del asiento del palco.

Entiendo que sea cuál sea la situación del equipo en invierno veremos salidas y llegadas ¿Hay jugadores en el mercado que puedan dar un salto de calidad al equipo? Las opciones suelen ser más limitadas que en los meses de verano. Hay una pregunta que no me atrevo ni a formular, porque entiendo que alguien con la mentalidad ganadora de Jesús Martínez no se plantea dar por perdida la temporada si la cosa no remonta y empezar a planear él año que viene con la jugosa ayuda del descenso.

Pero la pregunta que más me preocupa es la siguiente: ¿Está el Grupo Pachuca preparado para gestionar esta crisis a la vez que la que vive en el resto de sus equipos? Las acciones al Grupo Carso todavía no han sido pagadas y quién sabe… ¿Ayudaría Arturo Elías a la gestión financiera a través de un tercero o de su grupo? Pase lo que pase el oviedismo seguirá viajando, soñando y sufriendo. Y eso es lo único que permanece intacto al paso del tiempo.