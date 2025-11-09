El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
Ahmed al-Shara, actual presidente de Siria. AFP

Carrera fulgurante

Ahmed al-Shara, de dirigir un grupo terrorista a ser aceptado como presidente de Siria

Javier Fernández Arribas

Javier Fernández Arribas

Domingo, 9 de noviembre 2025, 00:07

Comenta

El caso del actual presidente de Siria, Ahmed al-Shara, es digno de análisis en todas las cancillerías y escuelas diplomáticas del mundo. En pocos ... años ha pasado de dirigir un grupo terrorista a ser aceptado y reconocido como presidente de un país tan peculiar y estratégico como Siria, tras más de diez años de sufrir varias guerras al mismo tiempo y de lograr la huida del dictador Bachar al-Assad y su entorno tras la pérdida de influencia de Rusia. La iniciativa de Arabia Saudí de incluir a Al-Shara entre los invitados a reunirse con el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, durante su visita hace seis meses a Riad, significó una apuesta clara saudí por un cambio radical en la posición siria en el escenario regional.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Adiós a Javier García Rodríguez, prolífico escritor y «apasionado defensor de la palabra»
  2. 2 Muere un pescador en Valdés tras caer al agua entre las playas de Barayo y Sabugo
  3. 3

    La UE cree que ya hay trenes a 200 por hora en Asturias y un diputado intenta corregir el error para no perder ayudas
  4. 4 Multitudinaria oposición para renovar la sanidad asturiana: «Son cifras históricas»
  5. 5 Multitudinaria oposición para renovar la sanidad asturiana: «Son cifras históricas»
  6. 6

    Pasionaria vuelve a Asturias
  7. 7 Entre fuertes corrientes y cataratas: complicado rescate a dos espeleólogos atrapados en una cueva de los Picos de Europa
  8. 8

    «Si fuera alcalde iluminaría todos los monumentos»
  9. 9

    El Principado, a la UE: «Es un error de bulto» creer que ya hay trenes a 200 por hora
  10. 10 Muere Jesús Bernal, el atleta gallego que corrió 2.500 pruebas por todo el país

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Carrera fulgurante

Carrera fulgurante