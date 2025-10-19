El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO
AFP

Detalles muy peligrosos

En el escenario militar, nada está conquistado hasta que llega la infantería, coloca la bandera y elimina los obstáculos

Javier Fernández Arribas

Javier Fernández Arribas

Domingo, 19 de octubre 2025, 00:03

Comenta

Los detalles son importantes, relevantes, incluso trascendentes para lograr los objetivos previstos. Por ejemplo, el final de la guerra entre Israel y Hamás y afirmar ... que ha amanecido una nueva era en Oriente Próximo. Vamos a ver, porque el camino no se da por terminado hasta que no se recorre el último metro y la carrera no se gana hasta que el ciclista cruza la meta. En el fútbol, los goles en el descuento lo cambian todo. En el escenario militar, nada está conquistado hasta que llega la infantería, coloca la bandera y elimina los obstáculos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 La Policía interviene en un piso de citas en Gijón por un cliente insatisfecho que pedía la devolución del dinero
  2. 2 Fallece un hombre de 84 años al ser arrollado por el vehículo conducido por su mujer en El Franco
  3. 3 El VAR vuelve a indignar al oviedismo por una decisión compleja de entender
  4. 4 Ranking de Yantar: ¿dónde se comen los mejores callos en Asturias?
  5. 5 Fallece un hombre de 84 años al ser arrollado por el vehículo conducido por su mujer en El Franco
  6. 6 El fenómeno con vídeos del Pueblo Ejemplar que causa sensación: «En Valdesoto somos de comedia»
  7. 7 El acusado del crimen de Justel en Fomento, Gijón, alega que no tenían intención de matar
  8. 8 La Universidad de Oviedo ultima los trámites para licitar la residencia de Gijón en 2026
  9. 9 La sequía del banquillo del Sporting de Gijón
  10. 10 Un vecino evita un robo en un establecimiento de la calle Cabruñana, en Avilés

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Detalles muy peligrosos

Detalles muy peligrosos