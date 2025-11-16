El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Migración sudanesa

Dejar Sudán a merced de las armas mantendrá al Mediterráneo al borde de la tensión

Javier Fernández Arribas

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La guerra de Sudán y el nuevo corredor migratorio hacia el Mediterráneo indican que las oleadas migratorias hacia Europa no se deben tanto a choques ... repentinos como a conflictos prolongados. La guerra en Sudán se extendió de Jartum a Darfur, Kordofán y Al-Yazira, dejó la mayor crisis de desplazamientos del mundo, y hoy impulsa nuevas rutas hacia el norte de África y, desde allí, a la orilla sur del Mediterráneo. Según ACNUR, el total de personas obligadas a abandonar sus hogares dentro y fuera de Sudán superó los 11,7 millones hasta octubre de 2025, mientras que quienes cruzaron hacia los países vecinos sobrepasaron los 4,2. Estas cifras describen una situación humanitaria y son un indicador temprano de una ruta migratoria que volverá a presionar a Europa si no se aborda su raíz política y de seguridad. El impacto de la guerra en Sudán sobre la 'geografía de la migración' aparece en dos direcciones paralelas. Internamente, el número de desplazados dentro del país rebasó los 9,5 millones hasta finales de septiembre. Externamente, los destinos son Egipto, Chad, Sudán del Sur y Etiopía como puntos de refugio iniciales, después son estaciones de tránsito hacia Libia y Túnez, donde los sudaneses se suman a las oleadas de migrantes que intentan cruzar el Mediterráneo mediante la ruta central.

