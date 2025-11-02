La resolución aprobada por el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas avala el plan de autonomía para el Sáhara bajo soberanía marroquí como la ... solución viable, creíble y duradera a un conflicto que dura ya 50 años. Una solución que se negociará en el marco de la ONU y ante la que ninguno de los actores implicados, como Argelia y el Frente Polisario, podrá resistirse ni imponer condiciones previas.

La votación ha sido contundente y expresa la clara voluntad internacional -incluidas las grandes potencias como Estados Unidos, China y Rusia- de emprender la ronda negociadora final con el plan de autonomía como base de discusión. El momento histórico que supone la decisión de la ONU implica el comienzo de una etapa definitiva, que reconoce de hecho al Sáhara marroquí y proporciona respaldo jurídico internacional a una realidad que se vive en las provincias del sur de Marruecos desde la Marcha Verde, hace ya cinco décadas.

En estos momentos se valoran las decisiones clave tomadas por el rey Hassan II y por su hijo, Mohamed VI, con un planteamiento sólido y argumentos que han demostrado la validez de la posición marroquí sobre el Sáhara, respaldada por más de 120 países de todo el mundo. Dentro de esa estrategia brillante, y con resultados tan positivos gracias a la campaña diplomática encabezada por el propio Mohamed VI -apoyada por todo el Estado marroquí y ejecutada por el ministro de Asuntos Exteriores-, el Rey da un paso por delante y deja el tiempo justo para celebrar el cambio histórico en la ONU y abordar los pasos siguientes en una fase calificada como de transformación.

El monarca reconoce el valor del apoyo de las principales potencias económicas, al estimular la inversión y el comercio con las provincias del sur marroquíes, incluyendo a España, un detalle muy a tener en cuenta. Señala el polo de desarrollo y estabilidad de un núcleo regional donde se encuentra también el Sahel y encamina al país hacia una nueva fase decisiva a nivel internacional.

En este contexto, Mohamed VI plantea varias cuestiones clave: Marruecos va a actualizar y desarrollar la iniciativa de autonomía para presentarla ante la ONU y que sirva como única base de negociación; vuelve a tender la mano de la reconciliación a los hermanos que viven en los campamentos de Tinduf para que regresen; y reitera su llamamiento al presidente de Argelia para recuperar las relaciones basadas en la confianza, los vínculos fraternales y la buena vecindad. El mismo día de la victoria, Mohamed VI da pasos para ganar el futuro.