El presidente de EE UU, Donald Trump Reuters

Trump y el Sáhara

La ONU se dispone a aprobarel plan de autonomía bajo soberanía marroquí

Javier Fernández Arribas

Javier Fernández Arribas

Domingo, 26 de octubre 2025, 00:01

Comenta

El plan de autonomía del Sáhara bajo soberanía marroquí presentado por el rey Mohamed VI ante Naciones Unidas en 2007 es considerado como la única ... base seria, creíble y realista para lograr una solución política definitiva a un conflicto que dura ya 50 años en el proyecto de resolución que Estados Unidos ha elaborado y transmitido a los otros cuatro países miembros permanentes del Consejo de Seguridad de la ONU para su análisis, discusión y posterior aprobación en los próximos días. El texto señala la disposición mostrada por los miembros permanentes del Consejo de facilitar los avances para una solución en el marco de una negociación entre las partes con la base única de la propuesta marroquí de autonomía para el Sáhara. La resolución invita a todas las partes implicadas: Marruecos, el Frente Polisario, Argelia y Mauritania a reanudar las negociaciones sin condiciones previas, sobre la base exclusiva de la propuesta marroquí de autonomía. Expresa el apoyo norteamericano al secretario general y a su enviado personal y reclama el inicio rápido de las nuevas negociaciones para llegar a una solución lo antes posible.

