El adviento de los pobres

El adviento no es preparar nuestro corazón, ni es una lucha contra el consumismo y las costumbres que se nos imponen de fuera, ni es ... una pelea político- religiosa por poner un belén en la plaza pública. El adviento es la vida diaria del que cree y confía, es la apertura a cambiar, es la disposición para ser lo que somos desde la fe, testigos de la vida nueva. Es eliminar fronteras, eliminar las concertinas que rasgan esperanzas y que nos dividen, así podremos celebrar, cada día, el Adviento como virtud.

Hablar hoy de las virtudes nos dicen que es recuperar lo dicho en otras épocas, es un lenguaje trasnochado, superado por el lenguaje de los valores. Ya decía Aristóteles que las virtudes suponen la perfección y la bondad de la persona y que ser virtuoso no pertenece a la naturaleza, sino que es algo que debemos aprender y practicar. El problema es que confundimos virtudes con sentimientos, y el Adviento nos plantea vivir en la virtud más que en los sentimientos. Esperanza, gratitud, alegría, generosidad, dignidad… son algunas de las virtudes que están en el Adviento y no dejarnos llevar por sentimientos pasajeros y superficiales.

Se acerca la Navidad y parece que sentimos un deseo interior de vivir la alegría. ¿Cuál sería el camino? Sin duda, las bienaventuranzas. Pero ¿podemos vivir alegres y felices en un mundo con tanta gente padece hambre, guerras, odios y pobreza? En Adviento sería bueno preguntarnos quienes son los pobres, aunque la respuesta puede revolver nuestro interior. Nos revuelve al descubrir la multitud que padece necesidad física y material, los habitantes de los barrios periféricos, los emigrantes a los que ponemos puertas y vallas, los despreciados por su raza, su religión o los que son incapaces de competir en esta sociedad. Quizá somos más felices cuando no miramos a nuestro alrededor para no saber. Y así pasamos Adviento y Navidad un año y otro y otro año, esperando que un día el tiempo todo lo solucionará.