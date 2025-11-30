El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El adviento de los pobres

Javier Vilumbrales

Javier Vilumbrales

Domingo, 30 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El adviento no es preparar nuestro corazón, ni es una lucha contra el consumismo y las costumbres que se nos imponen de fuera, ni es ... una pelea político- religiosa por poner un belén en la plaza pública. El adviento es la vida diaria del que cree y confía, es la apertura a cambiar, es la disposición para ser lo que somos desde la fe, testigos de la vida nueva. Es eliminar fronteras, eliminar las concertinas que rasgan esperanzas y que nos dividen, así podremos celebrar, cada día, el Adviento como virtud.

