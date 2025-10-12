El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Malos tiempos

Para los estudiantes y graduados españoles con buen currículo, los políticos son palos en la rueda que les colocan esos tontos y malvados cada vez que no levantan las posaderas al paso de una bandera o insultan a mandatarios poderosos

Joaquín Fuertes

Joaquín Fuertes

Domingo, 12 de octubre 2025, 02:00

El pasado martes se falló en Estocolmo el premio Nobel de Física, que correspondió a un británico, un francés y un estadounidense. Tres países que ... deben sentirse orgullosos de que uno de sus ciudadanos alcance tan preciado galardón. Si bien hay que señalar un detalle: el británico John Clarke trabaja en la universidad de Berkeley, el francés Michel Devoret en Yale y el estadounidense John Martinis en la de Santa Bárbara. Los tres enseñan e investigan en universidades americanas, donde, al parecer, dan más facilidades, tienen más materiales y mejores sueldos. Aunque no tan buenos –los sueldos– como los que perciben otros genios en nuestro país: léase Mbappé y Vinicius, que también destacan en lo físico, aunque en su profesión se descubre de vez en cuando a alguien que para mayor rendimiento recurre a la química.

