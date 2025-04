Carrera hacia el desastre

Comenta Compartir

La Unión Europea (UE) debe tener un ejército europeo propio y con mando unificado. De este modo se formarían unas fuerzas armadas válidas para defender ... nuestros intereses comunes, en vez de tener 27 ejércitos descoordinados, y podríamos prescindir del patrón norteamericano de la OTAN. Haríamos de la necesidad virtud y los europeos dejaríamos de ser serviles esbirros de sus intereses y sus guerras, entre ellas la de Ucrania, que a la nueva Administración Trump ya no le interesa seguir poniendo armamento y financiación en ella. Dicho esto, me parece gravísimo y muy peligroso que se acepte sin crítica y sin contestación, tanto por parte de algunos partidos políticos como de una sociedad civil desmovilizada, que la UE, dada la actual coyuntura, opte por rearmarse como solución. Discrepo de la tan cacareada amenaza de Rusia y del miedo que nos están metiendo en el cuerpo como consecuencia de la desprotección de Estados Unidos. El rearme me parece una decisión irresponsable, nos conducirá a tensiones geopolíticas y a un nuevo desastre. No movilizarnos ahora a favor del antimilitarismo y la paz, dejándonos seducir con la coartada de los puestos de trabajo que crearán con la industria de la muerte, condicionará el futuro de la UE y no será fácil de rectificar. Afirmar lo contrario es tener una ignorancia supina de lo ocurrido a lo largo de la historia de Europa.

En la encrucijada en la que nos encontramos debemos recordar adonde nos llevaron las carreras armamentistas de tres periodos históricos: los años previos al estallido de la Primera Guerra Mundial, en los que Gran Bretaña y Francia se armaron frente a Alemania; el rearme posterior de Alemania, perdedora de la Primera Guerra Mundial, en el periodo que va de 1933 a 1939, nos condujo a la Segunda Guerra Mundial; y el largo periodo de la Guerra Fría que llevó al mundo a vivir bajo la amenaza de la destrucción mutua entre Estados Unidos y sus aliados europeos contra la URSS por la proliferación de las armas atómicas. Las carreras armamentistas siempre supusieron grandes esfuerzos presupuestarios (el dinero no cae del cielo), quedaron los países exhaustos y condujeron a emprender con el material fabricado aventuras bélicas que se saldaron con millones de muertos y la destrucción de Europa. Algunos me objetarán que una cosa es rearmarse y otra es emprender una carrera armamentista pero, ojo, no se trata de jugar con los conceptos (Sánchez dice que no le gusta el término 'rearme', sino política de defensa y seguridad. Cambiando el nombre hacemos creer que cambiamos la realidad, puro ardid retórico). El rearme siempre es la instancia previa a una carrera armamentista. ¿Cuáles son los objetivos? Que Putin es un autócrata peligroso y ha invadido Ucrania son hechos, pero me parece parte de un relato falso e interesado que nos hagan creer que si no frenamos a Rusia en Ucrania, invadirá a otros países europeos. Esa es una premisa sin fundamento, basada en la ingente cantidad de propaganda estadounidense que nos han insuflado durante décadas y que potenció las pingües ganancias de ventas de material bélico al continente europeo, con el consiguiente enriquecimiento del complejo militar-industrial de Estados Unidos. El discurso del miedo se utiliza ahora otra vez para justificar el gasto en defensa. Incluso nos recomiendan un plan de emergencia de la UE que nos conmina a estar preparados haciendo acopio de alimentos, agua y energía (Kit de supervivencia) ante la posibilidad de una guerra, de ciberataques a infraestructuras críticas (cables submarinos, redes eléctricas…) o cualquier otro tipo de desastre. La Administración Trump lo que pretende es rebajar el gasto del Pentágono y para ello debe reducir la presencia militar estadounidense en Europa, al objeto de potenciar su presencia en Asia. El contrincante ya no es Rusia, sino China y disminuyendo los efectivos militares en Europa conseguirán varios objetivos. Destacaré dos: por un lado, los europeos correremos con el incremento en gastos de defensa y aunque Europa se reindustrialice y sean prioritarios los contratos a las empresas de armamento europeas, me imagino que muchos componentes tecnológicos tendremos que adquirirlos a Estados Unidos. El segundo, reducir las tropas norteamericanas en Europa sirve a la Administración Trump como baza en las negociaciones futuras con Rusia, al objeto de generar ganancias en las transacciones comerciales que se establezcan en la postguerra ucraniana (si es que llega la paz), en aquellas industrias que interesan a la Administración Trump, como pueden ser las empresas de construcción-reconstrucción, la industria del petróleo, la extracción de minerales y me atrevo a decir también en la posible colaboración con Rusia en la industria espacial (no se olviden de los intereses de Musk, aunque esté en la sombra) para poder acceder al titanio ruso, que posee una de las reservas mayores del mundo. Así pues, con la política de rearme no nos pongamos parches en los ojos ni utilicemos una lógica tuerta. Es verdad que el paraguas protector militar que desde el fin de la Segunda Guerra Mundial ejerció Estados Unidos creó ilusiones pacifistas en la opinión pública de las democracias europeas. Nos creímos que podemos defendernos con medios civilizados, utilizando el Derecho Internacional, los tratados firmados, los tribunales de justicia internacionales, la maltrecha ONU y otras instituciones. Eso tal vez se ha terminado con el giro emprendido por Estados Unidos, pero creo que puede haber otras soluciones,. Una puede ser negociar «una arquitectura de seguridad euroasiática, de Lisboa a Vladivostok». Parecerá utópica en estos momentos, pero es una vieja idea rusa que no se llevó a cabo. El rearme es un fracaso de una acción política que se basa en instituciones colectivas para la resolución de conflictos. Si en lugar de apostar por la cooperación internacional, fabricamos armas, estoy seguro que se recrudecerán los conflictos. Traficarán con las armas y se usarán, como siempre han hecho los estados con el lucrativo negocio de la muerte.

