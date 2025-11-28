¿Qué harán con nuestros votos, señores Feijóo y Abascal?

En un Estado social y democrático de Derecho es muy coherente realizar tal pregunta. Pedro Sánchez es un crak, un fuera de serie. Todo le ... está permitido por parte de sus diputados y de los comunistas. Con los separatistas ha creado un ecosistema donde la sabia del 'do ut des' fluye a la perfección. Vosotros me dais los votos para seguir en el poder y yo os voy entregando todos los aparejos necesarios para propinar una estocada de muerte al Toro Hispano. Los mejores despieces del morlaco los tienen garantizados. Junts afirma ahora que «rompe su pacto de legislatura» con Sánchez, cuando son conscientes ambos de que todo el pescado lo han comprado y vendido en beneficio propio y no del pueblo español. El «seguiremos hablando» de los ministros del Gobierno equivale a «os daremos lo que vayáis exigiendo conforme me sigáis apoyando».

«Fachas, ultras, nazis, genocidas, machistas, antifeministas, capitalistas, totalitarios, racistas, franquistas»... son argumentos ético-jurídicos de un valor absoluto si nos atenemos a los aplausos que el gran retórico Pedro Sánchez recibe cuando los declama en el Congreso contra Vox y, no se engañe señor Feijoó, también contra el Partido Popular. El problema para el orador Pedro Sánchez radica en un hecho cuantitativo. Cada vez que arenga en las Cortes a sus fieles diputados y a sus interesados aliados, el número de votantes a Vox aumenta. La izquierda domina unos vigorosos ecosistemas en toda España desde hace más de un siglo. Con los separatistas acontece otro tanto. 'Rebus sic stantibus' (estando las cosas como están), Pedro Sánchez o su sucesor tienen asegurados unos cuantos millones de votos leales, combativos y enemigos de cualquier pacto del PP con Vox.

Dicho lo cual, toca ahora responder al encabezamiento de este artículo: ¿Qué van a hacer con nuestros votos, señores Feijóo y Abascal?

1º.-Primero constato y, después, argumento. De entre los partidos surgidos en este primer cuarto del siglo XXI, quien va aumentando y consolidando votos es Vox. EL PP se mantiene como el partido más votado.

2º.-Al no tener mayoría absoluta ni PP ni Vox , el mandato de las urnas es nítido: pactar y asumir cada cual las cuotas de poder que les corresponda. En estas lides se debe jugar limpio. Tal desideratum sólo se alcanza cuando todas las partes implicadas se atienen y cumplen con el principio de proporcionalidad en lo referente a cargos y programa. Su cumplimiento por ambas partes es una exigencia ético-contractual.

3º.-Antes de entrar a la sala de reuniones, hay que dejar colgadas fuera la soberbia, el 'qué hay de lo mío', la mediocridad miope e interesada, y el dogmatismo redentor. Tanto el PP como Vox deben abandonar, en el ángulo oscuro del olvido, los prejuicios que sobre ambos ha emitido sistemáticamente el Gobierno Sánchez.

La realidad social es poliédrica. Tener la capacidad intelectual de estudiar sus diferentes planos es la que hace posible llegar a acuerdos. No se trata de ceder, sino de alcanzar un Gobierno que respete el modelo político, económico y social que nuestra Constitución establece.

Termino con una reflexión dirigida a D. Santiago Abascal. Créame que no conlleva ningún 'animus nocendi'. El 22 de septiembre de 2024 le entregué en mano una carta. Me limitaré a transcribir el punto cuarto. Dice así: «Una vez alcanzado Foro el poder en Asturias por una mayoría minoritaria, sus adversarios fueron PSOE, IU y Podemos, pero quienes obstruyeron sistemáticamente el Gobierno de Foro Asturias fueron los dirigentes del PP asturiano y nacional. Muchos de los votantes del PP y de Foro estábamos en contra, pues veíamos con nitidez que tal enfrentamiento y cerrazón llevaría al poder a los partidos de izquierda. Esto se hizo realidad ocho meses después. ¡Y ahí están desde 2012!

El mismo texto se lo dedico ahora, señor Feijóo. La actual animadversión entre los dirigentes del PP y los de Vox es patente, pueril y estúpida. Quien luchando para alcanzar el poder dirige su artillería dialéctica contra quien lo va a necesitar para conquistarlo es un estratega iluso. Si la meta a alcanzar la comparten, ¿a qué viene esa 'hybris', esa soberbia y desmesura de Vox contra el PP y del PP contra Vox ? Por ahora, cíñanse a defender sus respectivos programas pues, no tardando, necesitarán coaligarse para formar un Gobierno que derroque a quien, según ambos, está desmontando piedra a piedra, decreto a decreto y ley tras ley, las columnas que sustentan el modelo de Estado que la Constitución de 1978 estableció y refrendamos más del 87% de los españoles.