El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

¿Qué harán con nuestros votos, señores Feijóo y Abascal?

Quien luchando para alcanzar el poder dirige su artillería dialéctica contra quien lo va a necesitar para conquistarlo es un estratega iluso

José Luis Magro

José Luis Magro

Viernes, 28 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

En un Estado social y democrático de Derecho es muy coherente realizar tal pregunta. Pedro Sánchez es un crak, un fuera de serie. Todo le ... está permitido por parte de sus diputados y de los comunistas. Con los separatistas ha creado un ecosistema donde la sabia del 'do ut des' fluye a la perfección. Vosotros me dais los votos para seguir en el poder y yo os voy entregando todos los aparejos necesarios para propinar una estocada de muerte al Toro Hispano. Los mejores despieces del morlaco los tienen garantizados. Junts afirma ahora que «rompe su pacto de legislatura» con Sánchez, cuando son conscientes ambos de que todo el pescado lo han comprado y vendido en beneficio propio y no del pueblo español. El «seguiremos hablando» de los ministros del Gobierno equivale a «os daremos lo que vayáis exigiendo conforme me sigáis apoyando».

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Herido grave un motorista de 53 años que quedó atrapado bajo un coche en Avilés
  2. 2 El instituto Carreño Miranda y el colegio San Fernando de Avilés, de luto por la muerte repentina de un alumno de 12 años
  3. 3 Un restaurante de Gijón llega a la final de la Mejor Pizza de España
  4. 4

    Ábalos y Koldo, a prisión por la trama corrupta que cerca al Gobierno
  5. 5 El ultra del Sporting detenido por vender droga los días de partido afronta siete años de prisión
  6. 6 Los padres de Mael, el niño gijonés amputado de manos y pies, piden soluciones para garantizar la escolarización del menor: «Necesita ayuda»
  7. 7 Piqué se vuelve a calzar las botas para ayudar a su Andorra y puede estar en El Molinón
  8. 8

    Así será Proyecto Meiz, el restaurante que Diego Fernández abrirá en Gijón a principios de 2026
  9. 9

    El Ayuntamiento de Gijón estudia prohibir los patinetes eléctricos en los autobuses
  10. 10

    El asesino confeso de Málaga: «Sus compañeros dicen que ya les había anunciado que no iría a trabajar el día del crimen»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio ¿Qué harán con nuestros votos, señores Feijóo y Abascal?

¿Qué harán con nuestros votos, señores Feijóo y Abascal?