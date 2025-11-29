Navidad, navidad

Comenta Compartir

Sin duda, las fiestas de Navidad han ido cogiendo auge con el paso del tiempo. Es más, no solo el alumbrado es cada vez mayor ... y se enciende más pronto (algunas ciudades acabarán iluminándose en agosto), sino que se van incorporándose actividades (pistas de patinaje sobre hielo, mercadillos o parques de atracciones). Gijón, claro, no iba a ser excepción a esta ola y, por eso, también tenemos de todo. Desde una pista de hielo que ha ido creciendo en tamaño, hasta las actividades de «Inverland» en el «solarón». Ya saben, esa especie de parque temático que se monta por estas fechas donde puedes comer, beber o subirte en algún artilugio. Además, por la presentación que se hizo desde el Ayuntamiento, nuestra mascota se llama 'Xeladín' y es la recreación de una especie de rey Pelayo en forma de muñeco de nieve. El caso es que la fórmula funciona. Son unas fiestas muy apreciadas, concurridas y donde la ciudad también se la juega. Se juzgará la iluminación que se encendió ayer (con más de cinco millones de puntos de luz), las actividades a realizar (cada vez más) y finalmente la Cabalgata de los Reyes Magos (que aumenta en tamaño año tras año).

Por tanto, Gijón no puede escapar (ni quiere) a este espíritu navideño que ayer se inauguró. A partir de ahora va a resultar prácticamente imposible sustraerse al mismo, puesto que estará presente en cada uno de los rincones de la ciudad. Pues nada, aunque queda poco menos de un mes para el 25 de diciembre, queda oficialmente inaugurada la Navidad en Gijón. Disfrútenla.

Límite de sesiones alcanzadas El acceso al contenido Premium está abierto por cortesía del establecimiento donde te encuentras, pero ahora mismo hay demasiados usuarios conectados a las vez. Por favor, inténtalo pasados unos minutos. Volver a intentar Sesión cerrada Al iniciar sesión desde un dispositivo distinto, por seguridad, se cerró la última sesión en este. Para continuar disfrutando de su suscripción digital, inicie sesión en este dispositivo. Iniciar sesión Más información Este contenido es exclusivo para suscriptores ¿Tienes una suscripción? Inicia sesión