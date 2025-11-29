El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Navidad, navidad

José Manuel Balbuena

Gijón

Sábado, 29 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Sin duda, las fiestas de Navidad han ido cogiendo auge con el paso del tiempo. Es más, no solo el alumbrado es cada vez mayor ... y se enciende más pronto (algunas ciudades acabarán iluminándose en agosto), sino que se van incorporándose actividades (pistas de patinaje sobre hielo, mercadillos o parques de atracciones). Gijón, claro, no iba a ser excepción a esta ola y, por eso, también tenemos de todo. Desde una pista de hielo que ha ido creciendo en tamaño, hasta las actividades de «Inverland» en el «solarón». Ya saben, esa especie de parque temático que se monta por estas fechas donde puedes comer, beber o subirte en algún artilugio. Además, por la presentación que se hizo desde el Ayuntamiento, nuestra mascota se llama 'Xeladín' y es la recreación de una especie de rey Pelayo en forma de muñeco de nieve. El caso es que la fórmula funciona. Son unas fiestas muy apreciadas, concurridas y donde la ciudad también se la juega. Se juzgará la iluminación que se encendió ayer (con más de cinco millones de puntos de luz), las actividades a realizar (cada vez más) y finalmente la Cabalgata de los Reyes Magos (que aumenta en tamaño año tras año).

