Nvidia vale en bolsa 50 billones de dólares: 50 veces más que Nike y 12 veces el valor de Disney y McDonalds juntos

Domingo, 16 de noviembre 2025, 01:00

A lo largo de la historia de la humanidad cada vez que se produjo un cambio tecnológico intenso, como fueron la máquina de vapor, el ... tren, los automóviles, la informática, internet, las redes sociales… y ahora la IA (Inteligencia Artificial), se produce una especie de fiebre en la que surgen multitud de empresas dedicadas a ese nuevo motor económico, de las cuales sobreviven unas pocas que se convierten en líderes mundiales… hasta que surge otro motor que las desplaza. Ahora estamos ante la fiebre de la IA, de cuyo sector el líder mundial es Nvidia, empresa liderada por Jensen Huang, aunque en su accionariado tienen una fuerte posición fondos de inversión como Vanguard y Black Rock.

La fiebre de la IA