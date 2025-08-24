El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Las grandes empresas de cada continente

Un breve análisis de las seis compañías que lideran, por capitalización bursátil, cada territorio nos permite ver la realidad actual y lo que es Europa (muy poca cosa, con tendencia a nada)

Juan Carlos Álvarez

Juan Carlos Álvarez

Domingo, 24 de agosto 2025, 02:00

Se puede argumentar que la capitalización bursátil no es el único medidor del tamaño, valor e influencia de una empresa, pero es un medidor bueno ... y muy orientativo, excepto en el caso del continente asiático, donde China tiene un montón de gigantes que no cotizan en bolsas occidentales o, incluso, en ningún tipo de mercado bursátil. Con la mencionada excepción de empresas chinas y dividiendo América en dos, Norte y Sur, el resumen es el siguiente, yendo de menos a más:

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre fallece en Llanes al precipitarse desde el paseo costero de San Pedro a las rocas del acantilado
  2. 2 Diez años de cárcel para dos individuos por estar a punto de matar a un hombre en Gijón
  3. 3

    Los coches sin etiqueta podrán acceder a la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo si estacionan en un parking
  4. 4

    Fallece el sierense Fernando García Gutiérrez, figura destacada del Ciclismo Máster
  5. 5 Alarma en Gijón al arder la nave de Bodegas Tino, en el polígono industrial de Roces
  6. 6 Estafan a jóvenes argentinos con falsas promesas de fútbol: detenido un directivo de «un modesto» club asturiano
  7. 7 El detenido por la muerte de la avilesina Noelia González pasa su primera noche en la cárcel
  8. 8 «Hasta la visita de Pedro Sánchez no habían venido los hidroaviones al incendio de Degaña»
  9. 9 El acceso a las playas de Asturias vuelve a colapsar la A-8
  10. 10 El duelo irrepetible entre Real Oviedo y Real Madrid

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Las grandes empresas de cada continente

Las grandes empresas de cada continente