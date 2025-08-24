Las grandes empresas de cada continente

Se puede argumentar que la capitalización bursátil no es el único medidor del tamaño, valor e influencia de una empresa, pero es un medidor bueno ... y muy orientativo, excepto en el caso del continente asiático, donde China tiene un montón de gigantes que no cotizan en bolsas occidentales o, incluso, en ningún tipo de mercado bursátil. Con la mencionada excepción de empresas chinas y dividiendo América en dos, Norte y Sur, el resumen es el siguiente, yendo de menos a más:

África está liderada por la empresa NASPERS, establecida en Sudáfrica que cotiza en la bolsa neoyorquina y en la de Johannesburgo, con una valoración cercana a los 50.000 millones de dólares, opera en el campo de internet, medios de comunicación y tecnología, extiende sus tentáculos por todo el planeta, teniendo una fuerte implantación en países como Polonia, Brasil, India, Estados Unidos y es un gigante en el África subsahariana, una zona emergente con un enorme potencial económico para las próximas décadas.

Sudamérica tiene a MERCADO LIBRE, entidad fundada hace un cuarto de siglo en Argentina por el famoso trío Galperin, Passos y Kazah, domiciliada ahora en Montevideo, tiene una valoración bursátil de 125.000 millones de dólares. La entidad opera en 18 países y es un referente en el comercio electrónico de Iberoamérica. La idea nació de la brillante mente de Galperin cuando estudiaba en Standford y es una especie de eBay o Amazon, con los cuales tiene vínculos.

Oceanía está liderada por la empresa COMMONWEALTHBANK, con sede central en la ciudad australiana de Sidney, cuenta con más de un siglo de existencia, se dedica a los servicios financieros (inversiones, seguros, planes de pensiones, etc.), está fuertemente implantada en el área del Pacífico y su valor en bolsa es de 192.000 millones de dólares.

Europa está liderada por SAP, empresa alemana con 109.000 empleados y es una referencia mundial en el campo de productos informáticos de gestión empresarial. Con sede en la ciudad alemana de Walldorf y, dirigida por Christian Klein, tiene una valoración bursátil de 330.000 millones de dólares. SAP tiene una fuerte implantación en muchas universidades del mundo y está tratando de extender su área de influencia por California.

Asia, con la matización de que los gigantes chinos están 'out of the list', está liderada por la saudí ARAMCO SAUDI, fundada hace casi un siglo y dirigida por Amin Nasser. Con sede en Dhahram, es una referencia mundial en petróleo y derivados y explota, como su nombre indica (Saudi Arabian Oil Company), todo el petróleo saudí y tiene una valoración bursátil de 1,5 billones de dólares, dando empleo a 76.000 personas. Es decir, multiplica por cinco el valor de la mayor empresa europea.

Norteamérica, o lo que es lo mismo Estados Unidos, está liderada por NVIDIA, que, con sólo tres décadas de historia y sede en la ciudad californiana de Santa Clara, es líder mundial (ya en dura pugna con su competidor chino) de juegos y videojuegos, de tarjetas gráficas, realidad virtual, inteligencia artificial, etc. Liderada por el genio taiwanés Jensen Huang, su expansión y crecimiento parece no tener límites, si bien cuando, hace meses, se dio a conocer la existencia del competidor chino Deep Seek que ofrecía algo tan bueno o mejor y más barato, su cotización se tambaleó llegando a bajar un 35%, pero recuperó vertiginosamente lo perdido y subió mucho más. Su valor bursátil asciende ya a 4,35 billones de dólares. Es decir, catorce veces el valor de la mayor empresa europea.

Como dato demoledor, el índice de todo el EUROSTOXX 50, que engloba las 50 mayores compañías europeas, tiene un valor bursátil inferior a lo que vale la norteamericana NVIDIA, lo cual ya lo dice absolutamente todo. Dentro del índice europeo, España sólo aporta cuatro empresas, mientras que Alemania y Francia tienen dieciséis cada una y Países Bajos (antes Holanda, con el 37% de la población española y una superficie como Galicia y Asturias) cuenta con seis, lo cual es muy revelador respecto a una economía ágil, dinámica y eficiente como la del país de los tulipanes y una artrítica y llena de regulaciones y corsés opresores de todo tipo como es la española.

Los datos anteriores son una foto de la realidad mundial que vivimos. Un poder bipolar, con un líder que es Estados Unidos, dos candidatos que le disputan el trono que son China e India y varios países emergentes (Brasil, Argentina, Rusia, etc.) con un gran potencial de crecimiento y una zona llamada Europa que no es mas que un continente envejecido, acomplejado, sin natalidad, sin productividad y lleno de incoherencias. Todos los imperios han tenido un principio y un final y el yanqui no será una excepción, aunque no se sabe el tiempo que tardará en producirse el relevo. Lo que sí está claro es que Europa ya no cuenta nada. Para resolver un problema, primero hay que aceptar su existencia y comprender las causas que lo originan para buscar soluciones y ponerlas en marcha y Europa no es consciente ni de su decadente realidad, con lo cual difícilmente podrá poner medidas que luchen contra el declive acelerado que vive.

No sé de quién es la autoría intelectual de la siguiente idea, pero es una fotografía exacta del mundo actual. Dice así: «Estados Unidos inventa, China copia y Europa regula». Aunque cada vez China ya inventa más y Europa sigue a lo suyo. O sea, a la burocracia, a legislar y legislar y a oprimir a todo aquel que osa tener una iniciativa. Pero, esa misma Europa que está orgullosa de ser campeona de los derechos laborales, del ecologismo, de la igualdad, del medio ambiente, y todos los 'ismos' imaginables, no tiene el menor reparo en comprar los productos que proceden de un mundo, donde no se respeta ni por asomo nada de eso. Así nos va.

Europa va a ser un parque temático, donde vendrán los chinos a visitar nuestras piedras antiguas y darán en sus universidades nuestra historia para que los alumnos sepan qué es lo que no hay que hacer para derribar un imperio desde dentro. Y hablando de China, dice un proverbio chino que «para salir de un pozo, lo primero que hay que hacer es dejar de cavar». Y… seguimos cavando.