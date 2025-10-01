El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Urgente Estados Unidos cierra su Gobierno y manda a casa a 750.000 funcionarios

Adiós a los triángulosde emergencia

Juan Carlos Grande

Juan Carlos Grande

Oviedo

Miércoles, 1 de octubre 2025, 07:48

Desde el próximo 1 de enero entrará en vigor la obligatoriedad para todos los turismos, vehículos mixtos y automóviles destinados al transporte de mercancías y ... autobuses, de señalizar las averías del vehículo en carreteras con un dispositivo de preseñalización de peligro luminoso y conectado V-16, eliminando la utilización de los triángulos de emergencia. Que el dispositivo esté conectado significa que emite una señal, tipo baliza, con la ubicación del vehículo para que los servicios de atención en carretera lo puedan localizar. Hay que recordar que el dispositivo V-16 será obligatorio llevarlo en el vehículo en todo momento, y en condiciones de ser utilizado, es decir, con la batería cargada y en condiciones de funcionamiento. Además, este dispositivo será revisado cuando pasemos la ITV para comprobar su correcto funcionamiento. El dispositivo tendrá que estar homologado y reunir una serie de características técnicas, como el de estabilidad, para quede fijo sobre una superficie plana en el techo del vehículo, y cumpla con sus funciones de señalización lumínica y geolocalización. De esta forma, todos los fabricantes tendrán que incluir este dispositivo en sus vehículos nuevos que vendan a partir del 1 de enero de 2026, y los que ya circulan adquirir uno para llevar en la guantera.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 El mal estado de los animales del ganadero asesinado en Ribadesella lleva al Principado a hacerse cargo de las vacas
  2. 2 La rocambolesca historia de un conductor ebrio a quien pillaron dormido al volante en mitad de una carretera en Llanes
  3. 3 Desolación por la trágica muerte de una profesora en Gijón: «Lucía nos enseñó a seguir bailando sin música. Por ti y por tus niñas lo haremos»
  4. 4 Mata a un conocido tras una discusión por deudas en Langreo, le roba lo que lleva encima y se va a tomar algo
  5. 5 Oviedo despide a Luis Llaca, «un empresario brillante»
  6. 6 Gijón se prepara para reabrir la playa de San Lorenzo a los perros
  7. 7

    Puente da el pistoletazo de salida a la competencia en la alta velocidad a Galicia, Asturias, Cantabria, Cádiz y Huelva
  8. 8

    David Martínez, el mayor accionista particular del Sabadell, acudirá a la opa de BBVA pese al rechazo del consejo
  9. 9 Evacúan en helicóptero a un joven herido en un islote en Tapia de Casariego
  10. 10

    El Sporting de Gijón entra en alerta naranja: las debilidades del equipo

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Adiós a los triángulosde emergencia