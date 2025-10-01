Adiós a los triángulosde emergencia

Comenta Compartir

Desde el próximo 1 de enero entrará en vigor la obligatoriedad para todos los turismos, vehículos mixtos y automóviles destinados al transporte de mercancías y ... autobuses, de señalizar las averías del vehículo en carreteras con un dispositivo de preseñalización de peligro luminoso y conectado V-16, eliminando la utilización de los triángulos de emergencia. Que el dispositivo esté conectado significa que emite una señal, tipo baliza, con la ubicación del vehículo para que los servicios de atención en carretera lo puedan localizar. Hay que recordar que el dispositivo V-16 será obligatorio llevarlo en el vehículo en todo momento, y en condiciones de ser utilizado, es decir, con la batería cargada y en condiciones de funcionamiento. Además, este dispositivo será revisado cuando pasemos la ITV para comprobar su correcto funcionamiento. El dispositivo tendrá que estar homologado y reunir una serie de características técnicas, como el de estabilidad, para quede fijo sobre una superficie plana en el techo del vehículo, y cumpla con sus funciones de señalización lumínica y geolocalización. De esta forma, todos los fabricantes tendrán que incluir este dispositivo en sus vehículos nuevos que vendan a partir del 1 de enero de 2026, y los que ya circulan adquirir uno para llevar en la guantera.

