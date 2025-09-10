El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

En agosto las ventas de turismos crecen otro 17%

Juan Carlos Grande

Juan Carlos Grande

Oviedo

Miércoles, 10 de septiembre 2025, 02:00

A pesar del periodo vacacional el mercado sigue creciendo y acumula hasta el cierre del octavo mes del año un incremento del 14,6%. En ... agosto las ventas de turismos crecieron por encima del 17% y se matricularon 61.315 nuevas unidades, con un excelente comportamiento del mercado de turismos electrificados. En lo que va de año el acumulado alcanza las 769.452 unidades, que siendo un dato muy favorable todavía se sitúa un 12,9% por debajo de las cifras prepandemia. Los consumidores están optando claramente por turismos electrificados que incluyen los puramente eléctricos y los híbridos enchufables, con un incremento en agosto del 162% y 14.939 unidades matriculadas. En el total del año el incremento de estos modelos supone un 98% más que en el año anterior. En el análisis de las ventas por canales el de particulares aumenta un 16,1%, mientras que el de empresas crece un 22%. El canal de alquiladores se reduce un 13,7% debido a que ya se habían provisionado para el periodo vacacional de agosto. Las conclusiones con los datos de ventas de agosto en la mano es que ya se puede afirmar que el mercado cerrará el año por encima del 1,1 millones de unidades matriculadas, con los particulares y las empresas como principales actores de las compras.

