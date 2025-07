¿Hay que cobrar el peaje en el Huerna durante las obras?

Comenta Compartir

La salida natural y obligada en vehículo a la Meseta desde Asturias es a través de la autopista del Huerna. En esta misma sección comenté ... hace meses que las obras que están llevando a cabo en los túneles para acomodarlos al criterio de seguridad impuesto por la Unión Europea no se estaban ejecutando. Habían cortado un carril para, supuestamente trabajar, pero no se veía ningún operario ni maquinaria en los diferentes tramos. Ahora en el pleno verano y como miles de desplazamientos vienen las prisas. El resultado es que muchos kilómetros de una autopista de peaje en los que pagas por utilizar un servicio no te lo están dando. Más al contrario. Con la bonificación que tiene el transporte pesado la cola de camiones es inmensa en ambos sentidos, con las consiguientes retenciones que supone no poder adelantar en muchos tramos del trayecto. El efecto es aún peor que subiendo las rampas de Pajares, pues aquí si se puede adelantar cuando la ocasión lo permite. En el Huerna hay que aguantar el atasco hasta que se acaban los conos. La pregunta es si la concesionaria debería anular el pago del peaje mientras duren las obras, ya que están cobrando por un servicio que no ofrecen. Pues desde mi opinión como usuario frecuente de esta autopista, es que evidentemente deberían hacerlo.

