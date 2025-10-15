¿Compensa comprar un coche en renting?

Comenta Compartir

En España el sentido de la propiedad siempre ha estado muy arraigado. Quiero tener mi piso en propiedad en lugar de estar de alquiler, y ... con el coche, que es la segunda compra más importante que realiza una familia después de la vivienda pasa lo mismo. Además, en los momentos que estamos viviendo en la automoción muchos conductores tienen serias dudas sobre qué coche comprarse. La legislación europea impone la descarbonización, y a largo plazo todos acabaremos conduciendo un eléctrico, pero para los más reacios a utilizar esta tecnología y que necesitan un sistema de movilidad, tienen en el rentig una opción, mientras se lo piensan. El renting supone alquilar el vehículo en lugar de comprarlo. Esto es algo que las empresas vienen haciendo desde hace muchos años, y que últimamente también se han apuntado los particulares. Las principales ventajas que tiene es que no hay que desembolsar dinero, mediante el pago de una cuota fija al mes dispones de un coche nuevo que lo puedes cambiar cuando quieras, incluso si necesitas uno más grande para las vacaciones. También se incluyen todos los gastos añadidos, como seguro y mantenimiento del vehículo. Lo bueno que tiene el renting es que permite una gran flexibilidad para adaptarse a las necesidades de cualquier persona.

