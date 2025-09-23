Cuarto trimestre cargado de novedades del motor

Comenta Compartir

Muchos fabricantes parece que han dejado para el final de año la presentación de sus novedades de producto, porque en el último trimestre del año ... se van a poner a la venta un buen número de ellas, principalmente equipadas con motorizaciones 100% eléctricas y electrificadas, como mandan los dictados de Bruselas para el futuro del automóvil. Aunque los amantes de los motores térmicos no tienen porque preocuparse porque todavía queda gasolina para rato. Uno de los más activos en presentaciones de producto para este otoño es Kia. El fabricante coreano acaba de presentar el nuevo EV5, un SUV 100% eléctrico de 4,6 metros de largo que también tendrá su correspondiente versión comercial con el PV5. Además, esta semana Marbella acoge la presentación internacional del Kia EV4, otro eléctrico que se servirá con dos carrocerías: Fastback y Sedán y del que prometen autonomías de hasta 630 kilómetros. Los fabricantes chinos tampoco se quedan atrás y ya han dado a conocer el nuevo OMODA 7, mientras que el Grupo Stellantis apuesta seriamente por su nueva marca Leapmotor con el B10. Entre otros, también llegará el nuevo Torres HEV, las nuevas motorizaciones que implementará Dacia, los RS eléctricos de Skoda, o el nuevo Audi Q3, entre otros muchos modelos.

