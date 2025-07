Desplazamientos masivos en automóvil

Comenta Compartir

Con la llegada de la temporada estival son muchos los conductores que se ponen al volante para realizar todo tipo de desplazamientos, tanto de largo ... como de corto recorrido. La coincidencia al mismo tiempo en las carreteras de un gran número de automóviles incrementa exponencialmente el riesgo de accidentes. A las consabidas llamadas de mantenimiento para tener el vehículo en perfectas condiciones y evitar una posible avería, lo más importante es la actitud al volante para realizar todo tipo de trayectos con la máxima seguridad. El mayor riesgo a la hora de la conducción son las distracciones. Toda la tecnología embarcada en los automóviles en infoentretenimiento no ayuda si no la sabemos aplicar correctamente. Siempre hay que programar todo lo que vayamos a necesitar antes de arrancar el vehículo, para que una vez de viaje toda la atención se centre en la conducción. Aquí, el copiloto juega un papel fundamental para ayudar en esta labor y no permitir que el conductor «meta mano» a ninguna función de la pantalla central. Las distracciones al volante también pueden venir por elementos externos, como una discusión con los ocupantes del vehículo, los niños o las mascotas, incluso por otros conductores con los que compartimos la carretera.

