Directo En directo: los actos por el 25N en Asturias

Examen teórico del carné con vídeo incluido

Juan Carlos Grande

Oviedo

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 01:00

La DGT quiere introducir en el examen del carné de conducir un vídeo en el los aspirantes deberán responder sobre situaciones de riesgo en las ... que se pueden encontrar en la conducción diaria. El objetivo es que además de memorizar la materia teórica, sean capaces de identificar un riesgo con la suficiente antelación para poder evitar accidentes y adoptar decisiones como reducir la velocidad, frenar o cambiar la trayectoria del vehículo. Otros países de la Unión Europea ya han introducido este elemento para demostrar que, más allá de la capacidad memorística, los aspirantes han interiorizado los principios básicos de una conducción segura.

elcomercio Examen teórico del carné con vídeo incluido