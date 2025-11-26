Examen teórico del carné con vídeo incluido

La DGT quiere introducir en el examen del carné de conducir un vídeo en el los aspirantes deberán responder sobre situaciones de riesgo en las ... que se pueden encontrar en la conducción diaria. El objetivo es que además de memorizar la materia teórica, sean capaces de identificar un riesgo con la suficiente antelación para poder evitar accidentes y adoptar decisiones como reducir la velocidad, frenar o cambiar la trayectoria del vehículo. Otros países de la Unión Europea ya han introducido este elemento para demostrar que, más allá de la capacidad memorística, los aspirantes han interiorizado los principios básicos de una conducción segura.

El examen continuará teniendo la misma estructura de test con 30 preguntas y tres opciones de respuesta cada uno, si bien, cuando se introduzca el vídeo se ampliará el tiempo de duración del examen en función de la extensión del vídeo.

Está previsto que esta actualización se incluya próximamente, ya que la utilización de contenidos audiovisuales en la prueba de conocimientos teóricos se recoge ya en el Reglamento General de Conductores tras su modificación. Aunque es necesaria la informatización de todas las aulas en las que se realicen las pruebas para garantizar la igualdad para todos los aspirantes y la objetividad de los exámenes.