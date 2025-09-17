Los híbridos enchufables la opción en crecimiento

Comenta Compartir

El Salón del Automóvil de Múnich nos ha mostrado las últimas novedades que llegarán al mercado en los próximo meses, la mayoría de ellas eléctricas ... y electrificadas, con una amplia notoriedad de marcas chinas, que quieren vender en Europa los excesos de producción que tienen en su país. La maquinaria de fabricación china está a pleno rendimiento, y su demanda está por debajo de la oferta, con lo cual les sobran muchos automóviles, especialmente eléctricos e híbridos que tienen que exportar a pesar de los aranceles. Cual es la solución?. Bajarles el precio. En estos momentos existen en el mercado ofertas de eléctricos básicos por 11.000 euros, que si le vas a dar un uso ciudadano y sin grandes pretensiones te puede valer, aunque si nos tenemos que decidir por una opción más racional como puede ser un híbrido o un híbrido enchufable el precio se dispara por encima de los 30.000 euros si queremos algo digno. Las últimas cifras de matriculaciones del mercado así lo demuestran, con un crecimiento de los híbridos del 30,8%, y la subida alcanza el 82,4% en el caso de los híbridos enchufables que se han convertido en la alternativa al diésel para los que tienen que hacer muchos kilómetros con un precio más reducido. Además, son la puerta de entrada para acostumbrarse al eléctrico puro.

