La inteligencia artificial en la conducción autónoma

La inteligencia artificial ha venido para quedarse, y ya está implantada en todos los sectores, desde la medicina hasta las finanzas. En el sector de ... la automoción está ligada a implementar una conducción autónoma capaz de que los vehículos circulen sin necesidad de intervención humana. Sobre el papel sería una panacea, pues se reducirían significativamente los accidentes de tráfico y los desplazamientos se realizarían con total seguridad. La IA incorpora sensores y algoritmos de aprendizaje profundo y tiene una capacidad de reacción mil veces más rápida que la humana. No se distrae, no se cansa, no se embriaga y no se deja llevar por la ira al volante. Sin embargo, en la práctica los vehículos autónomos siguen enfrentándose a situaciones imprevisibles que los algoritmos no siempre saben manejar. Desde condiciones meteorológicas extremas hasta decisiones morales, como elegir entre atropellar a un peatón o poner en riesgo a los pasajeros del vehículo. Además, también tendría implicaciones sociales y económicas al relegar a conductores de camiones, taxis o repartidores que verían en peligro sus puestos de trabajo. Es bueno aplicar toda la tecnología que esté disponible para incrementar la seguridad, pero es fundamental su regulación y supervisión para conseguir los fines adecuados.

