Las ventas de electrificados se disparan en septiembre

Las ventas de vehículos electrificados que incluyen a los eléctricos e híbridos enchufables, han registrado un incremento del 102,7% en el pasado mes de ... septiembre, alcanzando las 22.205 unidades. Hasta el tercer trimestre, el acumulado asciende a 172.376 unidades electrificadas vendidas, con un incremento del 98,4% respecto al mismo periodo del año anterior. En lo que va de año el mercado electrificado ya supone un 16,91% del mercado total, lo que demuestra una tendencia clara hacia este tipo de mecánicas. Las motorizaciones híbridas enchufables son el paso previo a los 100% eléctricos. Ahora muchos fabricantes ya consiguen autonomía en modo eléctrico que alcanzan los 120 kilómetros, suficientes para circular en una jornada normal todo el tiempo con electricidad. Cargar en el domicilio particular en horas valle supone un ahorro considerable, pues recorrer 100 kilómetros se puede hacer por poco más de un euro. Que el vehículo eléctrico para uso urbano es insuperable, nadie lo pone en duda, otra cosa es cuando tenemos la necesidad de realizar largos desplazamientos por autopista, pero éstos suelen realizarse en periodos vacacionales o de puentes festivos, y si nos armamos de paciencia, planificamos el viaje y vamos sin prisa, también se pueden llevar a cabo.

