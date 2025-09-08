El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Laurent Freixe, ex consejero delegado de Nestle. Reuters

Amores laborales

Hasta ahora en España los casos de expulsión por tener un lío con un o una compañera de trabajo, son bastante inusuales

Juan Carlos Viloria

Juan Carlos Viloria

Lunes, 8 de septiembre 2025, 00:16

La multinacional de alimentación Nestlé, (Nespresso, Buitoni, Kit Kat, Perrier) acaba de despedir de manera fulminante a su consejero delegado, Laurent Freixe, por mantener un ... romance con una subordinada directa, lo que al parecer contravenía el código de conducta de la empresa. Los de Nestlé son suizos y de estricta moral luterana pero el despido y el espionaje previo no deja de ser un atropello al derecho a su vida privada, familiar, domicilio y correspondencia (artículo 8 de la Convención europea de Derechos Humanos).

