El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
El libro de memorias del rey Juan Carlos. Efe

Medias verdades

Las memorias de Juan Carlos I hay que leerlas para entender la Transición y el 23-F

Juan Carlos Viloria

Juan Carlos Viloria

Lunes, 8 de diciembre 2025, 00:00

Comenta

De las memorias de don Juan Carlos ('Reconciliación') lo más interesante, a mi juicio, son los capítulos dedicados a su elección de Adolfo Suárez para ... pilotar la Transición a la democracia y el dedicado al 23 F. «Era diferente de los demás miembros del régimen con los que yo trataba: no había conocido la Guerra Civil, tenía ansias de cambio, era muy franco conmigo y tenía el valor de sus convicciones», dice de Suárez. Y sobre el 23-F : «No hubo un solo intento de golpe de Estado, sino tres». «Poco antes del golpe, Milans del Bosch le dijo a don Juan: 'Antes de jubilarme, voy a sacar los tanques a la calle'. Para ser sincero, cuando mi padre me lo contó, no me lo tomé en serio, aunque debía haberlo hecho». En el fondo, creo que el resto del libro es espuma de sentimientos, anécdotas, intentos de exculpación y medias verdades sobre asuntos íntimos o de su entorno. Pero todo el libro está impregnado de su dolorosa sensación de abandono, lamiéndose las heridas en el desierto de Abu Dabi. Porque no deja de ser injusto, que el emérito esté viviendo en el exilio, repudiado y abandonado, mientras dirigentes políticos responsables de fechorías mucho más graves que las suyas se siguen paseando ufanos por los salones de la nación. Ellos ni han pedido perdón, ni se han arrepentido, como hace el desterrado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven
  2. 2

    El Ayuntamiento de Gijón comprará el suelo de Quirón en Cabueñes si el juzgado tumba su hospital
  3. 3 Una mujer amenaza a dos jóvenes con unas tijeras en Gijón tras acusarlos de robarle el móvil
  4. 4

    El PP sería el partido más votado en Gijón en las elecciones autonómicas
  5. 5 ¿Qué pasa en Gijón? Tres personas sin hogar muertas en apenas un mes
  6. 6 «En Bali hemos bajado de revoluciones»
  7. 7 Al menos tres muertos y varios heridos por el fuerte oleaje en Tenerife
  8. 8 Muere Inés Illán, la profesora de Latín que hizo de la palabra su refugio y su trinchera
  9. 9

    Los médicos de Asturias, en huelga cuatro días por unas condiciones que «ofenden»
  10. 10

    Natalio Grueso, a la espera de ser trasladado a España la próxima semana

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Medias verdades

Medias verdades