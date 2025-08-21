El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, junto a los representantes de la Unión Europea y el presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski. Afp

El trumpismo, según Fukuyama

Asistimos al retorno del jefe como propietario del aparato del estado

Juan Carlos Viloria

Juan Carlos Viloria

Jueves, 21 de agosto 2025, 00:15

El gran politólogo, Francis Fukuyama, uno de los mejores analistas de desarrollo y política internacional autor    –hace ya tres décadas– del bombazo 'El fin de ... la Historia y el último hombre', acaba de poner el foco sobre el fenómeno del trumpismo y los populismos en general, a los que señala como una amenaza trascendental para la democracia liberal. Las maneras histriónicas del presidente de Estados Unidos y su utilización del cargo, y de la Casa Blanca, como un show de televisión donde se recibe a los «concursantes» para premiar a unos y castigar a otros, está funcionando como embeleco de una demolición de los fundamentos democráticos. La afición por el espectáculo, el 'show business', el truco, la sorpresa, características del mundo televisivo ( y del inmobiliario) de donde proviene Trump, se han trasladado, sin rubor, a su acción política. Pero la bufonada esconde, según Fukuyama, una regresión inquietante.

