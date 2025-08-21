El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

El trumpismo, según Fukuyama

Asistimos al retorno del jefe como propietario del aparato del Estado

Juan Carlos Viloria

Juan Carlos Viloria

Jueves, 21 de agosto 2025, 02:00

El gran politólogo, Francis Fukuyama, uno de los mejores analistas de desarrollo y política internacional autor –hace ya tres décadas– del bombazo 'El fin de ... la Historia y el último hombre', acaba de poner el foco sobre el fenómeno del trumpismo y los populismos en general, a los que señala como una amenaza trascendental para la democracia liberal. Las maneras histriónicas del presidente de Estados Unidos y su utilización del cargo, y de la Casa Blanca, como un show de televisión donde se recibe a los «concursantes» para premiar a unos y castigar a otros, está funcionando como embeleco de una demolición de los fundamentos democráticos. La afición por el espectáculo, el 'show business', el truco, la sorpresa, características del mundo televisivo (y del inmobiliario) de donde proviene Trump, se han trasladado, sin rubor, a su acción política.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un hombre mata en Avilés a la dueña de la casa en la que vivía de alquiler
  2. 2 Una vecina querida en Raíces, amiga de los animales, que regentaba una peluquería canina
  3. 3

    Los dueños de pisos turísticos de Asturias urgen que las comunidades puedan vetar locales de hostelería
  4. 4 Vega-Arango, expresidente del Sporting: «Nací sportinguista, a los pies de El Molinón, y así seguiré siempre»
  5. 5 Muere atropellado un ciclista vasco en la recta de Turanzas, en Posada de Llanes
  6. 6 Adiós a Noelia González: «Era como Santa Teresa de Calcuta. En esa casa entraban perros, gatos, personas...»
  7. 7 Laura Pire, nutricionista: «Desactivar esta costumbre nos puede ayudar a adelgazar»
  8. 8 Bertín Osborne presenta a su hijo David: «No quiero que sea un niño escondido»
  9. 9 Fallece Ramón Pichel, expresidente de la Federación de Prácticos de Puerto de España
  10. 10 Lo que más irrita a los turistas en la Senda del Oso

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El trumpismo, según Fukuyama