Fachada del Congreso de los Diputados de Madrid. J.Barroso

Triste democracia

La democracia española atraviesa una grave crisis que solo tiene una solución a la vista: elecciones de inmediato

Juan Francisco Ferré

Juan Francisco Ferré

Martes, 11 de noviembre 2025, 00:14

Comenta

La democracia está triste, qué tendrá la democracia. La democracia se muere de tristeza, sí, y también de aburrimiento. La democracia ha perdido la gracia ... y la cosa no es para reírse. Los hijos e hijas de los sesenta nos enamoramos de ella como de una diosa sexual, seductora y ardiente. Ese idilio pletórico de los setenta y ochenta acabó en divorcio traumático con leguleyos y burócratas vigilando cada uno de sus pasos peligrosos.

