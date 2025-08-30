El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar

Foto finish

Tienes la constatación de que has estado fuera unos días, fuera de ti, de tu uniforme de ir a trabajar

Juan Gómez Jurado

Juan Gómez Jurado

Sábado, 30 de agosto 2025, 02:00

Te encontraste con un famoso en una terraza, le sacaste una a ese helado tan tragaldabas que os pusieron en el chiringuito, hiciste un selfi ... con el brazo estirado a toda la familia y tú sales en primer plano, tratando de encajar el ángulo y enseñando los pelos de la nariz. Tienes la de ese atardecer en la costa que ni se acerca a lo que de verdad era, dos de los niños jugando en la playa que te pillaron con la lente sucia, y esa que te pidió tu pareja en el malecón y que os supuso una bronca porque «nunca se las sacas bien». La que te decidiste a colgar en Instagram con una cerveza a medias en primer plano y el mar al fondo y, vaya por Dios, lleváis 15 míseros likes, ninguno del envidioso de Cifuentes. Tienes fotos, tranquilo, has veraneado. Puedes entrar en la galería de tu móvil y ver las de la medusa esa azul que apareció en la arena una mañana y que os dejo sin bañaros ese día porque los niños tenían miedo. Están también las de ese pueblo típico que visitasteis cuando ya no sabíais como llenar las tardes, los vídeos de ese personaje tan gracioso que paseaba entre las toallas ofreciendo cervezas con frases divertidísimas y hasta dos o tres de esas que se hacen sin querer y que no apuntan a nada, que son como borrones de tus días libres, como una ráfaga que simboliza, también, lo rápido que se te han pasado. Tienes, por tanto, la constatación de que has estado fuera unos días. Fuera de ti, de tu uniforme de ir a trabajar, de las llamadas que dan pereza, de las reuniones que te provocan sopor y una mirada con ansia de fuga por una ventana con persianas de aluminio. Mañana vuelves a eso. A los chistes recurrentes en la máquina de café, al partido del domingo con la cabeza puesta en lo que debes hacer mañana, a quedarte un rato sentado al borde de la cama antes de estirar las rodillas hacia la ducha.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Jaleo en San Lorenzo al enfrentarse dos hermanos leoneses a los socorristas de Gijón
  2. 2 Un joven recibe varias puñaladas durante la verbena en las fiestas de San Agustín en Avilés
  3. 3 Toca el primer premio de la Lotería Nacional en Asturias
  4. 4 Localizan una serpiente de un metro y medio en una acera de Gijón
  5. 5 Asturias, destino vacacional de moda entre los famosos
  6. 6 Un gijonés de 68 años, rescatado en la playa de San Lorenzo
  7. 7 Vueling recoloca en otras conexiones a los pasajeros del abortado vuelo de Asturias a París
  8. 8 Detenido en Llanes cuando iba a provocar un incendio
  9. 9 La lluvia apacigua los incendios en Asturias mientras se producen las primeras detenciones
  10. 10 Lleno para despedir el autocine de Gijón: «Lo vamos a echar mucho en falta»

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Comentar es una ventaja exclusiva para suscriptores

Suscríbete

¿Ya eres suscriptor?

Inicia sesión
Espacios grises

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Foto finish