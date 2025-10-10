El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
EL COMERCIO estrena un nuevo canal dedicado a las mascotas

El 150 aniversario de don Antonio Machado

Como autor poliédrico, fue interpretado de formas diversas. Pero siglo y medio después, es puerto seguro en el que avituallar

Juan Luis Ibarra Robles / Miguel Ángel García herrera

Expresidente del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco/Catedrático de Derecho Constitucional

Viernes, 10 de octubre 2025, 00:22

Comenta

Nacido el 26 de julio de 1875, recordamos en este año de guerras e incendios el 150º aniversario del poeta sevillano. Ese hombre entrañable del ... que un patio de Sevilla y un huerto con limonero contenían inconmensurablemente los recuerdos de su infancia. Ese hombre que integra, junto a Miguel Hernández y Federico García Lorca, un trío desgraciado. Cada uno de ellos, a su manera, sufrió los embates de la persecución política en la forma de la enfermedad carcelaria, del fusilamiento o de la afección en el destierro. Una dramática pérdida cultural perpetrada por el franquismo en el tiempo transcurrido desde agosto de 1936 a marzo de 1942.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Roba el bolso a una mujer en Avilés tras atacarla con unas tijeras en el cuello
  2. 2 Queman la vivienda de una vecina problemática del barrio gijonés de El Coto que ha protagonizado numerosos incidentes
  3. 3 En busca y captura la prostituta implicada en la muerte de Saúl Iglesias en Gijón
  4. 4 El Real Oviedo destituye a Paunovic: «Su éxito del ascenso quedará para siempre en la memoria»
  5. 5

    Nuevo choque entre Cuerpo y Díaz por la ampliación a diez días del permiso por fallecimiento de un familiar
  6. 6 Luis Carrión ya está en Asturias para tomar las riendas del Real Oviedo
  7. 7 Las primeras decisiones de Borja Jiménez: Mbemba y Enol Prendes regresan al Sporting Atlético
  8. 8 Entra en vigor un gran cambio en las transferencias bancarias: así serán a partir de hoy
  9. 9

    Las empresas tendrán que detallar cómo compensan cada hora extra en el nuevo registro de jornada digital
  10. 10 Fallece «un socialista de raza», el langreano Belarmino García Noval, exdirigente del SOMA

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El 150 aniversario de don Antonio Machado

El 150 aniversario de don Antonio Machado