El día de Asturias

La intervención del ministro Óscar Puente en el Congreso de los Diputados ha servido para soliviantar los ánimos de los asturianos. Esa forma de hablar, ... tan jactanciosa, con los destinatarios de sus palabras, puede aportarle réditos psicológicos, al inflar el ego, pero no sirve para convencer a nadie. Junto a la forma equivocada de referirse a los que demandan la supresión del peaje de la AP-66, está la vaciedad de su argumentación, con una frase para enmarcar: «Rescatar tiene una connotación jurídica que el Gobierno no puede adoptar». El Gobierno de Pedro Sánchez ya hizo todo tipo de rescates sin que el Ministerio de Transportes apercibiera connotaciones invalidantes. El ministro eludió dar el dato concreto del coste del mismo, para evitar comparaciones molestas con otro tipo de actuaciones más gravosas que su departamento aprobó para otras comunidades autónomas. Y, por último, no dio otra salida a los afanes de los asturianos que seguir pagando la tasa hasta 2050, dulcificada con unas bonificaciones muy generosas: hace falta realizar tres viajes al mes para que los usuarios de turismos gocen de la subvención ministerial del 60%, siempre y cuando usen telepeaje (otro gasto).

El ministro transmitió una sensación de seguridad en sus palabras, pero nosotros aún estamos más seguros que él de que en ningún caso pagaremos el peaje hasta 2050. Un abuso tan descarado, que contradice las normas de la Comisión Europea, es impensable que permanezca inalterable durante otro cuarto de siglo. Tan preocupado está el Gobierno con atender las exigencias y ultimátum de catalanes y vascos que no se da cuenta de que con su empecinamiento ha colmado el vaso de la paciencia asturiana. Siempre los últimos en disfrutar de las infraestructuras básicas y los primeros en sufrir timos como el vial de Jove. Tan entregado a la tarea de cruzar insultos con la oposición, no es consciente de que se pasa de la raya con nuestra región. Hoy es un día singular, porque nos brindan la posibilidad de demostrarles que estamos hartos. Que nos sobra tanta arrogancia y pedimos que un peaje ilegal (así consta en el dictamen de la Comisión Europea) sea retirado para restablecer la legalidad. Es lo que hubiera hecho el Gobierno con cualquier peaje similar en Barcelona o Vizcaya. Pues aquí también. El Gobierno nos ha orillado en las instituciones, pero nos queda el recurso de la calle Uría. La cita es hoy a las 17.30 en la Estación del Norte de Oviedo. No se puede dejar para otro día. Hay que ser puntuales.

