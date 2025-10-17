El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Al grano

El día de Asturias

Juan Neira

Juan Neira

Gijón

Viernes, 17 de octubre 2025, 00:15

Comenta

La intervención del ministro Óscar Puente en el Congreso de los Diputados ha servido para soliviantar los ánimos de los asturianos. Esa forma de hablar, ... tan jactanciosa, con los destinatarios de sus palabras, puede aportarle réditos psicológicos, al inflar el ego, pero no sirve para convencer a nadie. Junto a la forma equivocada de referirse a los que demandan la supresión del peaje de la AP-66, está la vaciedad de su argumentación, con una frase para enmarcar: «Rescatar tiene una connotación jurídica que el Gobierno no puede adoptar». El Gobierno de Pedro Sánchez ya hizo todo tipo de rescates sin que el Ministerio de Transportes apercibiera connotaciones invalidantes. El ministro eludió dar el dato concreto del coste del mismo, para evitar comparaciones molestas con otro tipo de actuaciones más gravosas que su departamento aprobó para otras comunidades autónomas. Y, por último, no dio otra salida a los afanes de los asturianos que seguir pagando la tasa hasta 2050, dulcificada con unas bonificaciones muy generosas: hace falta realizar tres viajes al mes para que los usuarios de turismos gocen de la subvención ministerial del 60%, siempre y cuando usen telepeaje (otro gasto).

elcomercio El día de Asturias