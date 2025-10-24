Explicación del siniestro

Cuando la clase política asturiana se prepara para acudir a la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias, conocemos otra noticia alarmante sobre la mina ... de Cerredo. Luis Javier Vázquez, miembro de la seguridad minera y de CCOO, afirmó que les había dado permiso la empresa, Blue Solving, para investigar la calidad del carbón de la mina: 60.000 toneladas de carbón. Esa cantidad no era normal para esa tarea. También Luis Javier Vázquez juzgó de inadmisible que la última visita de inspección a la empresa fuera ocho meses antes del accidente. Máxime, cuando después del siniestro del año 2022 había ya había indicios de extracción ilegal de carbón. En la comisión de investigación parlamentaria se valora, de cara al futuro, incrementar el aumento de visitas. A buenas horas mangas verdes. Luego llegó el accidente de 2025, con cinco fallecidos.

No recuerdo unos hechos tan disparatados en una comisión de investigación sobre un accidente laboral en Asturias. Es muy fuerte todo lo que dicen las personas llamadas a declarar. Imagino que la otra parte (empresa minera) tendrá también testimonios que considerarán normal, o habitual, la extracción de 60.000 toneladas para ver la calidad del carbón. La frecuencia de las visitas al pozo minero también es llamativa.

Me sorprenden dos cuestiones. Del accidente del pasado mes de marzo no llegan informaciones. Al margen de que haya una comisión de investigación sobre él, lo lógico es que un siniestro de tan grandes proporciones lleve aparejado el suministro de datos, informaciones, valoraciones, etc. Los primeros días hubo ese tipo de comentarios, pero ahora va quedando todo en el olvido. El otro asunto es la normalidad con que la Administración del Principado encaja el relato del accidente minero. En Cerredo hubo una tragedia, pero los responsables de controlar, de tomar decisiones, eran la empresa (Blue Solving) y la Administración del Principado. Hasta ahora, se ha especulado mucho con lo que ha hecho la empresa minera (no seré yo quien la exonere por anticipado), pero la Administración no tiene sombra de culpa. Imagino que es porque lo hicieron todo requetebién.

Todo lo que rodea al accidente es muy inusual. Espero que dentro de dos o tres años se sepa quién tuvo la culpa. El entorno del accidente es propio de unas condiciones de trabajo degradadas. Ojalá me equivoque y las desgracias hayan sido todas por un infortunio, pero no creo que esa haya sido la causa.