Explicación del siniestro

Juan Neira

Juan Neira

Gijón

Viernes, 24 de octubre 2025, 02:00

Cuando la clase política asturiana se prepara para acudir a la ceremonia de los Premios Princesa de Asturias, conocemos otra noticia alarmante sobre la mina ... de Cerredo. Luis Javier Vázquez, miembro de la seguridad minera y de CCOO, afirmó que les había dado permiso la empresa, Blue Solving, para investigar la calidad del carbón de la mina: 60.000 toneladas de carbón. Esa cantidad no era normal para esa tarea. También Luis Javier Vázquez juzgó de inadmisible que la última visita de inspección a la empresa fuera ocho meses antes del accidente. Máxime, cuando después del siniestro del año 2022 había ya había indicios de extracción ilegal de carbón. En la comisión de investigación parlamentaria se valora, de cara al futuro, incrementar el aumento de visitas. A buenas horas mangas verdes. Luego llegó el accidente de 2025, con cinco fallecidos.

