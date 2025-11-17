El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

A falta de conocer datos

Juan Neira

Juan Neira

Gijón

Lunes, 17 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Reunión del Consejo de Política Fiscal y Financiera. María Jesús Montero, ministra de Hacienda, se verá las caras con los consejeros de Hacienda de las ... comunidades autónomas. Desde las elecciones autonómicas de 2023, el poder territorial del PSOE quedó limitado a las regiones de Asturias y Castilla-La Mancha; también presiden los socialistas la autonomía navarra, pero el poder allí está compartido con Geroa Bai (PNV) y Contigo Navarra. El cambio en la correlación de fuerzas en el Consejo de Política Fiscal y Financiera no tiene reflejo en las decisiones, ya que al Gobierno le basta para sacar sus propuestas adelante contar con el voto de una sola comunidad autónoma. Lo tiene garantizado.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    La menor detenida por matar a su cuñada en Candamo ingresa en el hospital con un grave cuadro psiquiátrico
  2. 2 Tomasín: «Solo quiero ver pueblos de Tineo que hacía 30 años que no veía»
  3. 3 Las fuertes lluvias inundan las calles del centro de Avilés
  4. 4 Una mujer se cae dentro de una alcantarilla sin tapa en Oviedo: «Como si me hubiera tragado la tierra»
  5. 5

    La piedra en el zapato del hospital privado de Quirón
  6. 6 Cambia el tiempo en Asturias: una masa de aire «muy frío» podrá traer las primeras nevadas
  7. 7 Fallece un vecino de León al despeñarse en Gradura, Teverga
  8. 8 Nuevos asaltos en viviendas: roban en cuatro chalés de Castiello
  9. 9 Fallece un vecino de León al despeñarse en Gradura, Teverga
  10. 10

    Juan Merediz emulará la gesta de Pedro Menéndez

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio A falta de conocer datos