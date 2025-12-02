El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Hacer felices a todos

Juan Neira

Juan Neira

Gijón

Martes, 2 de diciembre 2025, 00:29

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, registró el proyecto de presupuestos para el próximo año en la Junta General del Principado. La propuesta hace felices ... a todos, porque aumenta en los principales capítulos del gasto social (sanidad, educación, servicios sociales) y eleva la inversión productiva por encima de los mil millones de euros. Los enfermos tendrán más médicos, los alumnos de la enseñanza no universitaria contarán con más profesores, los servicios sociales recibirán más recursos para atender sus necesidades y los empresarios podrán volver a soñar con un Principado haciendo de locomotora, como en la primera década del siglo, en los tiempos del presidente Areces, que fue el único periodo de la etapa autonómica en que se hizo algo más que pronunciar bellos discursos.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

