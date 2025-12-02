Hacer felices a todos

El consejero de Hacienda, Guillermo Peláez, registró el proyecto de presupuestos para el próximo año en la Junta General del Principado. La propuesta hace felices ... a todos, porque aumenta en los principales capítulos del gasto social (sanidad, educación, servicios sociales) y eleva la inversión productiva por encima de los mil millones de euros. Los enfermos tendrán más médicos, los alumnos de la enseñanza no universitaria contarán con más profesores, los servicios sociales recibirán más recursos para atender sus necesidades y los empresarios podrán volver a soñar con un Principado haciendo de locomotora, como en la primera década del siglo, en los tiempos del presidente Areces, que fue el único periodo de la etapa autonómica en que se hizo algo más que pronunciar bellos discursos.

Me llama la atención que el presupuesto roce ya los 7.000 millones. En 2023 el total de las cuentas llegó a los 5.968 millones y tres años más tarde ya alcanza los 6.993. Aumentar más de mil millones en tres años es todo un récord que se basa en una recaudación fiscal extraordinaria impulsada por el IRPF que el Gobierno rehúsa deflactar. El dato aislado más sobresaliente son los 1.081 millones para la inversión productiva. Es la segunda vez desde el año 2010 en que se rebasa la barrera de los mil millones (en el presente ejercicio se alcanzó la cifra de 1.066 millones), pero con la particularidad de que este año se contaba con más fondos europeos que en el próximo. La reserva que inspira la cifra milmillonaria es la diferencia que existe, año tras año, entre la partida inversora que se aprueba y la que se ejecuta. No obstante, estamos en el momento de la presentación del presupuesto, ya tendremos ocasión de comentar la gestión si se producen desviaciones importantes.

Tal como había anunciado el presidente del Principado, el proyecto refleja los compromisos alcanzados con el sector de la educación para finalizar las huelgas de la enseñanza pública y la concertada, así como todos los empleos contratados para poner en funcionamiento el primer ciclo de infantil (0-3 años). La sanidad se lleva, como en anteriores ejercicios la mayor cobertura económica: 2.581 millones. Las prioridades son las mismas que el pasado año: atención primaria, salud mental, listas de espera, etc.

La política asturiana tiene una ley que dice que los presupuestos deben reunir dos condiciones: crecimiento constante y ampliar la plantilla sin interrupción. El 35,5% de todo el pastel se va en sueldos. Debe ser cosa del clima.