Hacia el gran debate

Juan Neira

Juan Neira

Gijón

Jueves, 4 de diciembre 2025, 01:00

Las declaraciones de María Jesús Montero sobre la próxima presentación del nuevo modelo de financiación autonómica agitan el debate sobre la financiación territorial en las ... cámaras autonómicas. Guillermo Peláez recuerda la base sobre la que se apoya el consenso existente entre las fuerzas políticas regionales, con la excepción de Vox. En la propuesta aprobada en la Junta General del Principado, en el año 2020, no se hace referencia a supuestas armonizaciones fiscales. Peláez aseguró que el Gobierno regional se va a atener a lo aprobado hace cinco años, aunque considera que «la armonización es necesaria para garantizar un esfuerzo equivalente en todo el territorio y evitar la competencia desleal».

