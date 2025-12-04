Hacia el gran debate

Las declaraciones de María Jesús Montero sobre la próxima presentación del nuevo modelo de financiación autonómica agitan el debate sobre la financiación territorial en las ... cámaras autonómicas. Guillermo Peláez recuerda la base sobre la que se apoya el consenso existente entre las fuerzas políticas regionales, con la excepción de Vox. En la propuesta aprobada en la Junta General del Principado, en el año 2020, no se hace referencia a supuestas armonizaciones fiscales. Peláez aseguró que el Gobierno regional se va a atener a lo aprobado hace cinco años, aunque considera que «la armonización es necesaria para garantizar un esfuerzo equivalente en todo el territorio y evitar la competencia desleal».

Lo más interesante de lo expresado por el consejero es la lealtad al pacto. Hay que recordar que la posición de Asturias está ligada a dos acuerdos, el interno con los partidos parlamentarios asturianos y el externo con otras siete comunidades autónomas. En ninguno se contempla limitación a la autonomía fiscal de las comunidades (ninguna referencia a la armonización), siguiendo lo estipulado por la Constitución en los artículos 156 y 157. La autonomía fiscal es inatacable, pero se debe compatibilizar con la solidaridad. Aunque en el debate político todo es blanco o negro, lo cierto es que la realidad es más compleja. Las peticiones de armonización se hacen con la mente puesta en Madrid -o directamente en Ayuso-, pero lo cierto es que Madrid nutre con su dinero más del 70% de los fondos de solidaridad y recibe del sistema de financiación una cantidad inferior a la media de las regiones. El debate se falsea, intencionadamente, hablando de dumping, cuando es absurdo hablar de dumping porque sólo rige en los mercados de mercancías o servicios, jugando a la baja en un determinado mercado, mientras en otro se trabaja con precios más altos.

Andrés Ruiz (PP) puso en duda la posibilidad de alcanzar un acuerdo sobre el modelo financiación con el actual panorama político, marcado por la inestabilidad del Gobierno. La experiencia enseña que las reformas del sistema de financiación requieren de una situación económica saneada, entendimiento entre los dos grandes partidos y trato equitativo a los territorios. Sobre este asunto, Peláez dijo que en la inestabilidad tiene un gran protagonismo el PP con el papel que juega en el Parlamento. No nos dio su opinión sobre las primicias dadas por Montero sobre el nuevo modelo que pone en pie de igualdad la singularidad con la solidaridad.