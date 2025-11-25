El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

IU frena a Calvo

Juan Neira

Juan Neira

Gijón

Martes, 25 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Reunión del Consejo de Gobierno con un asunto espinoso fuera del orden del día: el modelo de explotación de la planta de basura bruta de ... Cogersa. La principal instalación del consorcio, la más cara (a estas alturas ya se ha invertido en ella más de 70 millones de euros) y la que más quebraderos de cabeza ha provocado, tanto por infortunios (el incendio de abril de 2024), como por los interrogantes que abre al dejar al final del proceso 150.000 toneladas de combustible sólido recuperado cada año; nadie sabe qué hacer con ellas. Lo más sencillo sería quemarlas, pero los distintos gobiernos asturianos rechazaron instalar una incineradora, así que solo queda enviárselas a alguien que esté lejos y no exija un precio muy alto por hacerse cargo de un material tan irreductible como inútil.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido por agredir sexualmente a sus dos compañeras de piso en Gijón
  2. 2 Gripe aviar en Asturias: detectan un foco en el Parque Isabel la Católica de Gijón
  3. 3

    «Mi ex se lleva a mi hijo cada fin de semana a casa del asesino de mi hermana»
  4. 4

    Gijón intensifica la lucha contra las ratas
  5. 5 A prisión tras sembrar la alarma entre menores y conductores de Avilés: ocho delitos en menos de un mes
  6. 6 Robó joyas por valor de 22.000 euros a las personas dependientes a las que cuidaba en Langreo y San Martín del Rey Aurelio
  7. 7 ¿Cuándo se encienden las luces de Navidad en Gijón, Oviedo y Avilés?
  8. 8

    El fiscal general presenta su dimisión tras su condena por revelación de secretos
  9. 9 Este el restaurante de Asturias en el que se cocina el mejor pote asturiano
  10. 10

    Los funcionarios cobrarán casi 3.200 euros al mes en 14 pagas tras la subida del 11%

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio IU frena a Calvo