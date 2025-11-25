IU frena a Calvo

Reunión del Consejo de Gobierno con un asunto espinoso fuera del orden del día: el modelo de explotación de la planta de basura bruta de ... Cogersa. La principal instalación del consorcio, la más cara (a estas alturas ya se ha invertido en ella más de 70 millones de euros) y la que más quebraderos de cabeza ha provocado, tanto por infortunios (el incendio de abril de 2024), como por los interrogantes que abre al dejar al final del proceso 150.000 toneladas de combustible sólido recuperado cada año; nadie sabe qué hacer con ellas. Lo más sencillo sería quemarlas, pero los distintos gobiernos asturianos rechazaron instalar una incineradora, así que solo queda enviárselas a alguien que esté lejos y no exija un precio muy alto por hacerse cargo de un material tan irreductible como inútil.

La planta ya está lista para empezar a funcionar, una vez superado el siniestro; el Consejero de Medio Ambiente y presidente de Cogersa, Alejandro Calvo, opta por el modelo de empresa privada para gestionar la planta de basura bruta. El plan del consejero pasaba por aprobar ayer en la comisión delegada el modelo de gestión y unos días más tarde refrendarlo en la junta de accionistas (Principado y ayuntamientos). Como suele ocurrir en estos casos, Cogersa presentó a última hora un informe interno con loas hacia la privatización.

Todo iba sobre ruedas hasta que se enteró IU y puso el grito en el cielo, como siempre que alguien le toca el trigémino de la ideología. Advirtieron que para ellos era un tema de estado e impusieron una nueva hoja de ruta: dejar la cuestión sobre el modelo de gestión en manos del Gobierno, negociarlo entre los dos socios (PSOE-IU) y tomar una decisión.

Tras el Consejo de Gobierno, Alejandro Calvo anunció que la discusión se trasladaba al Gobierno, se suspendían las reuniones decisorias en Cogersa, y la solución definitiva la conoceremos todos en el primer semestre del próximo año. Exactamente lo que exigía IU. Como en anteriores ocasiones, Calvo mostró su veta más irónica: «se intenta agitar un cierto desencuentro, pero me temo que no hay tema». Que pregunte a los dirigentes de IU si había o no un desencuentro o si la discrepancia no era para ellos un «temazo». El consejero de Medio Ambiente recibió un rotundo mentís y siempre duele ser desautorizado en público.

En el fondo de todo esto hay una evidente dejadez en el funcionamiento del consorcio. El Principado está a otras cosas y los ayuntamientos algo parecido. Unos y otros disfrutan de la siesta propia de todo monopolio.