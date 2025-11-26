El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

El peaje pasa por las urnas

Juan Neira

Juan Neira

Gijón

Miércoles, 26 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

El Principado considera que la controversia en torno al peaje del Huerna está afectando a la «estabilidad institucional». Dicho con otras palabras: está afectando a ... las relaciones del Gobierno central con el Principado o, al menos, a la relación de Asturias con el Ministerio de Transportes. Desde el pasado mes de octubre, cuando se convocó la manifestación contra el peaje en Oviedo, con la participación de todo el Gobierno regional, la situación se tensó entre ambas administraciones. Ya antes de la movilización, la cúpula de Transportes, bajo formato anónimo, criticó con dureza la posición del Ejecutivo regional; las diferencias no llegaron a mayores porque nadie del Gobierno asturiano contestó a José Antonio Santano, secretario de Estado de Transportes y Movilidad. Como no tienen argumentos de peso para defenderse, se refugiaron en el sectarismo y empezaron a decir que Calvo, con su discurso, reforzaba la posición del PP.

