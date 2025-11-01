El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

Sin PP y con Tomé

Juan Neira

Juan Neira

Gijón

Sábado, 1 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

La reunión entre el Gobierno y el PP sobre el proyecto de presupuestos para 2026 duró media hora. Todo lo que tenían que negociar los ... dos principales partidos de la región (entre los dos tienen el 80% de los escaños de la Junta General del Principado) sobre las cuentas del próximo año lo pudieron ventilar en media docena de intervenciones. Quedó claro el gran esfuerzo que hicieron por llegar a un acuerdo.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Un fallecido en una colisión entre un turismo y una furgoneta en la AS-112 en Mieres
  2. 2 Un fallecido en una colisión entre un turismo y una furgoneta en la AS-112 en Mieres
  3. 3

    Amazon plantea despedir 1.200 trabajadores en España: estos son los centros afectados
  4. 4 Terror en el parque Isabel la Católica de Gijón
  5. 5 Día de Todos los Santos: ¿qué tiendas y centros comerciales abren este fin de semana?
  6. 6

    Banduxu, la aldea de las veintisiete tumbas
  7. 7 El PP lanza «Barbie Charrán, el regalo estrella de esta Navidad» que dice que «habla y miente como el de verdad»
  8. 8

    El Poder Judicial teme que a partir de enero los ciudadanos acaben «deambulando» por los juzgados
  9. 9 Dos horas de corte entre León y Asturias de madrugada por el vuelco de un camión
  10. 10

    Afiliados del PP de Gijón presentan una demanda por «irregularidades» en el congreso que eligió a Andrés Ruiz

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio Sin PP y con Tomé