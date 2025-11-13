El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
¿Quieres despedir a tu mascota? Puedes hacerlo en el nuevo canal de EL COMERCIO

El proyecto estrella

Juan Neira

Juan Neira

Gijón

Jueves, 13 de noviembre 2025, 01:00

Comenta

Se cumple un año de la aprobación de la norma que regula los centros de enseñanza de cero a tres años, relanzados por el Principado ... con el nombre de 'Les Escuelines'. Antes de iniciarse la campaña de las últimas elecciones autonómicas, Adrián Barbón dio a conocer el proyecto. En cada mandato, el presidente califica de proyectos estrellas tres o cuatro asuntos (vivienda, demografía, industria, etc.). A Les Escuelines les cabe el honor de integrar esa lista de iniciativas prioritarias para el presidente del Gobierno.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1 Detenido el dueño de una tienda de moda de El Parchís, en Gijón, por sustracción de ropa
  2. 2 Fallece una ovetense de 34 años en un accidente de tráfico en Navarra
  3. 3

    Hablan los vecinos de Tomasín en Tineo: «Vivía encerrado, pero sabías que estaba porque daba gritos por las noches»
  4. 4

    Prisión para uno de los narcos detenidos: el sicariato que operaba desde Gijón
  5. 5

    El cerco fiscal a los grandes tenedores de vivienda afecta a 479 propietarios en Asturias
  6. 6

    Cuenta atrás para la puesta en marcha de la Zona de Bajas Emisiones de Oviedo
  7. 7 Dos denuncias a un pub de Avilés el fin de semana por incumplir el horario
  8. 8 Una farmacia de Avilés alertó a la Policía: detenido por falsificar recetas médicas para traficar con fármacos
  9. 9 La obra en la Escuela de Minas obliga a cambiar el recorrido de la Cabalgata de Reyes de Oviedo
  10. 10 Los vecinos de El Natahoyo inician una ronda con los grupos políticos para frenar el traslado del Albergue Covadonga

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio El proyecto estrella