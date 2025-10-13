Triste récord

El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Juan Neira

Lunes, 13 de octubre 2025, 02:00

Si se viaja desde la periferia de España (las capitales de las veintitrés provincias limítrofes con el mar o con Francia) hasta Madrid nos encontramos ... con que, en términos relativos, el viaje resulta más caro a los que van desde la capital del Principado hasta la capital de España. No somos los asturianos los que hacemos el viaje más largo ni los que necesitamos más tiempo para llegar al destino ni los que consumimos más combustible ni los que, en definitiva, gastamos más dinero para llegar a Madrid, pero sí a los que cada kilómetro del recorrido nos resulta más gravoso.

