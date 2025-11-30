El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Las luces de Navidad no son cualquier cosa

Juanma Castaño

Domingo, 30 de noviembre 2025, 01:00

Una semana después que Madrid, Gijón ha encendido sus luces de Navidad. Vigo lo hizo quince días antes, pero es que Vigo se ha tomado ... esto tan en serio que cualquier año lo hace en agosto. En Madrid, el encendido se ha convertido en un evento multitudinario que ese día convierte la vida de los ciudadanos en un auténtico caos. No es fácil vivir en Madrid en noviembre y diciembre, la ciudad te pone a prueba en cada momento. Es, con diferencia, el período del año en el que más echo de menos Gijón y las ventajas de utilizar mis pies para desplazarme de un sitio a otro. Esta semana, sin ir más lejos, pulvericé mi récord en hacer los 20 kilómetros que separan mi casa de la radio: tardé una hora y veinte minutos.

