El Comercio - Últimas noticias y actualidad en Asturias

Secciones

Servicios

Destacamos

Borrar
Banderas de España y Reino Unido, en Londres, durante la visita de los Reyes de España en 2017. AFP

España y Reino Unido, una alianza por el progreso

La creciente integración hispano-británica ofrece una plantilla perfecta a replicar por Europa con otros potenciales socios estratégicos

Julian Bárcena

Julian Bárcena

Lunes, 8 de diciembre 2025, 01:00

Comenta

El pasado lunes, 1 de diciembre, British Airways inauguraba su vuelo directo entre el Aeropuerto de la City de Londres y Madrid Barajas-Adolfo Suárez. ... La noticia no debería tener mayor trascendencia si tenemos en cuenta que ahora mismo hay 49 vuelos diarios conectando las dos capitales. Sin embargo, las autoridades británicas han hecho todo cuanto está en sus manos para convertir el estreno de ese vuelo extra en una efemérides, y no faltan razones para ello. A lo largo de las últimas décadas los lazos económicos, institucionales, culturales y sociales entre España y Reino Unido se han estrechado hasta alcanzar un nivel de integración que, en un momento de creciente incertidumbre y realineamiento global, va más allá de lo estratégico para convertirse en un activo vital para ambas naciones y sus economías. De hecho, es interesante comprobar cómo siglos de rivalidad han, paradójicamente, conducido a un profundo conocimiento mutuo, del que se origina el altísimo nivel de cooperación que marca la pauta de la relación bilateral en el presente.

Este contenido es exclusivo para suscriptores

Publicidad

Top 50
  1. 1

    Imputado otro policía antidroga por la muerte a tiros de un joven
  2. 2

    El Ayuntamiento de Gijón comprará el suelo de Quirón en Cabueñes si el juzgado tumba su hospital
  3. 3 Una mujer amenaza a dos jóvenes con unas tijeras en Gijón tras acusarlos de robarle el móvil
  4. 4

    El PP sería el partido más votado en Gijón en las elecciones autonómicas
  5. 5 ¿Qué pasa en Gijón? Tres personas sin hogar muertas en apenas un mes
  6. 6 «En Bali hemos bajado de revoluciones»
  7. 7 Al menos tres muertos y varios heridos por el fuerte oleaje en Tenerife
  8. 8 Muere Inés Illán, la profesora de Latín que hizo de la palabra su refugio y su trinchera
  9. 9

    Natalio Grueso, a la espera de ser trasladado a España la próxima semana
  10. 10 El Real Oviedo, el peor anotador de toda Europa

Publicidad

Te puede interesar

Publicidad

Publicidad

Esta funcionalidad es exclusiva para suscriptores.

Reporta un error en esta noticia

* Campos obligatorios

Política de privacidad

elcomercio España y Reino Unido, una alianza por el progreso

España y Reino Unido, una alianza por el progreso