Preguntaba un concejal del equipo de gobierno municipal de Gijón al PSOE, en referencia a los desencuentros entre el Ayuntamiento de la ciudad y la ... Autoridad Portuaria, que qué pensaría Areces de esto; hombre, ya no está entre nosotros y por tanto no se le puede hacer la pregunta, pero conociéndole, estoy seguro de que estaría enfadado y pediría a ambas partes colaboración.

A pesar de ser Gijón una ciudad de las grandes, sus presupuestos municipales no son lo suficiente como para acometer en solitario grandes retos urbanísticos; y por tanto, la colaboración entre administraciones y entes públicos es más que aconsejable.

Una de las mayores transformaciones de nuestra ciudad, tuvo lugar durante el tiempo que estuvo Areces como alcalde de Gijón: La senda de Cervigón, la playa de Poniente, la de El Arbeyal y tantas otras que nos permitieron dejar de vivir de espaldas al mar, todas ellas fueron fruto de la colaboración y cesiones no lucrativas, como antes decía de las instituciones públicas.

No trato en este artículo de enumerar los logros de un alcalde, ni siquiera de decir que todo lo hecho tiene porqué gustar, pero sí de demostrar que la transformación de una ciudad, incluso como la nuestra, que no es de las pequeñas, es imposible si sólo se cuenta con el presupuesto municipal, y que no tiene sentido despreciar ninguna aportación económica de ninguna institución, excepto que el ego sea tan grande que se quiera demostrar que somos los mejores y autosuficientes.

Hace tres años, que por acuerdo de la Autoridad Portuaria, y el propio Ayuntamiento representante de todos los ciudadanos de Gijón, el paseo de la playa de Poniente lleva el nombre del alcalde Vicente Álvarez Areces, por el esfuerzo y dedicación para conseguir que lo que era una cloaca sea hoy una zona totalmente diferente, convirtiendo una parte de Gijón «gris oscura, en una zona de color y alegría» que mira al mar. Nuestro Ayuntamiento en aquel momento entendió que era necesaria la colaboración del Ministerio de Obras Públicas y del propio puerto para lograrlo y gracias a esa colaboración está ahí.