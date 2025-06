La Constitución española dice en su título preliminar: España se constituye en un Estado social y democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de ... su ordenamiento jurídico la libertad… El problema está en que las personas que se llaman a sí mismas constitucionalistas, la interpretan a su manera y casi siempre de acuerdo con sus preferencias.

Cuando se habla de libertad, el legislador dice entre otras cosas, que la riqueza de las distintas modalidades lingüísticas de España es un patrimonio cultural que será objeto de especial respeto y protección. No habla para nada de la libertad de los españoles o los madrileños para tomar cañas. Decía el lehendakari vasco, que a él no le gustaría vivir en un país en el que se puedan tomar cañas en libertad y no se pueda hablar en euskera, desde luego a mí tampoco.

Hemos visto a los partidos de la derecha asturiana apoyando las reivindicaciones de los trabajadores de la enseñanza. La enseñanza y la sanidad deben ser dos pilares básicos y de calidad del Estado democrático, por tanto nada que objetar, pero para que esto sea posible tiene que haber presupuestos, y ahí es donde la derecha no está de acuerdo, dicen «menos impuestos y más Asturias», no entienden lo que dice el artículo 31: Todos contribuiremos al sostenimiento de los gastos públicos de acuerdo con nuestra capacidad económica mediante un sistema tributario justo inspirado en los principios de igualdad y progresividad.

Por desgracia se ha puesto de moda en todo el mundo la forma de hacer política de Donald Trump o Ayuso, mentir o insular dan más votos de los que quitan y ellos y sus asesores losaben, y que a muchos ciudadanos les importa más Gran Hermano, que la marcha de la economía de su país.

Ellos y sus asesores saben, que para mentir les basta con una sólo frase. Las verdades requieren explicaciones complejas y no siempre son entendidas. Nadie critica que Ayuso se marche de la reunión del Lehendakari porque habla en euskera y regrese y escuche al presidente de Galicia del PP hablando en gallego.