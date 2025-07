No voy a decir yo que nuestra ciudad haya sido bien tratada en las grandes infraestructuras tan necesarias, teniendo en cuenta que en el tema ... ferroviario somos el final del trayecto entre la capital de España y Asturias, y que nuestro puerto por calado y ubicación debería de ser uno de los más importantes del Cantábrico, pero de eso a estar de acuerdo con las medias verdades, que son sin ningún lugar a dudas las grandes mentiras del concejal de Tráfico, Movilidad y Transporte Público de Gijón, Pelayo Barcia, hay un buen trecho.

Dice el concejal, que son más de 1360 vehículos pesados los que diariamente atraviesan

Cuatro Caminos por Príncipe de Asturias (supongo que los habrá contado), pero no dice que una gran mayoría de los mismos atraviesan Pumarín por Gaspar García Laviana, aunque a él como esos vecinos no protestan no le debe de importar mucho.

Exige soluciones ya a este tema, no nos dice si su apuesta para dar una solución pasa por el vial de Jove o por Aboño, pero lo que es más preocupante, es que no nos dice nada del gran problema para cualquiera de esas soluciones, que no es otro que el desdoblamiento del tramo Lloreda-Veriña, que convertiría en autovía un tramo viario de 3,3 Kilómetros imprescindible para llegar a Musel.

No nos dice tampoco que esas obras empezaron en el verano de 2017, con la colocación de la primera piedra (acto presidido por la actual Alcaldesa y el ministro de Fomento del PP Iñigo de la Serna), y que a finales de ese mismo año, cuando sólo se había ejecutado el 4% del proyecto, fue necesario interrumpir la actividad debido a la aparición de servicios como líneas eléctricas, telefónicas, de fibra óptica y tuberías de abastecimiento y saneamiento imprevistas. Estas circunstancias obligaron a hacer un nuevo proyecto.

Por último, seguimos sin saber, si el proyecto estrella de Foro, el túnel del Muro, se va a llevar a efecto; y sobre todo la razón de hacerlo, ya que todos vemos que la saturación de los carriles existentes es nula.