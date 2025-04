Dice el nuevo líder del PP en Gijón, que si ellos gobernaran, los retrasos de la trama ferroviaria en la ciudad no existirían. Es cierto ... que la derecha juega con una baza muy importante, ya que los jóvenes de hoy (que sin ningún lugar a dudas están mejor preparados que sus padres y sus abuelos), no han pasado por una dictadura, y por tanto sólo conocen las consecuencias de oído y poco, porque los que la vivimos no se lo contamos, pensando que era mejor que vivieran felices sin recordar tiempos tan luctuosos.

Pienso que cometimos un gran error, y ahora esos jóvenes, bien preparados académicamente, no saben de dónde vienen y pueden volver a épocas que nunca debieron de existir, y así lo demuestran los resultados electorales en Alemania, Francia, Italia, Argentina o aquí en nuestro país. Es bien cierto que no sólo los jóvenes tienen la culpa, hoy en día hay muchos ciudadanos que no votan según su conciencia, ni siquiera según sus intereses, ya que trabajadores que cobran el salario mínimo votan a la derecha que siempre estuvo y está en contra de las subidas de los últimos años. Hay ratones que votan a gatos.

Ya sé, que a los votantes de la derecha no les importa saber que lo que dicen los líderes de esos partidos es mentira, sé además, que los casos de corrupción a la derecha no les pasan factura, porque a pesar de todo, sus votantes son fieles y los seguirán siendo, pero al menos me gustaría decirles alguna cosa: Desde la presentación del proyecto de metrotrén en la ciudad, en agosto de 2000 (gobernaba en España el PP), poco se avanzó en la construcción de la estación intermodal de Gijón. Es más, yo diría que incluso se retrocedió, ya que en 2011 había un proyecto acabado y ahora no hay nada; y en la campaña electoral a las municipales de 2015, la hoy alcaldesa de Gijón propuso moverla 200 metros. Esta propuesta aceptada por el Ministerio de Fomento, del PP, retrasó el proyecto hasta el día de hoy.